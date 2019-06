La jueza federal con competencia electoral María Servini autorizó la candidatura presidencial del economista José Luis Espert que había sido impugnada por Gabriel Molina, un dirigente del partido Unite. De esta forma, pese a las muchas maniobras que intento el macrismo en su contra, Espert finalmente podrá presentarse a las PASO del 11 de agosto en una fórmula presidencial junto al periodista Luis Rosales. En su presentación, Molina aseguró que había inscripto su precandidatura presidencial por Unite antes que Espert, pero no pudo respaldar esa afirmación con documentación, más allá de una declaración jurada. Servini explicó que los apoderados de Unite deslegitimaron a Molina y aseguraron que no realizaron ninguna inscripción ante la junta electoral. La jueza concluyó que “mal puedo analizar si el órgano partidario actuó conforme a derecho, si no se ha arrimado constancia alguna de que la precandidatura del señor Molina haya sido formalmente presentada”. La inscripción de Espert generó un debate interno en Unite, el partido al que pertenece Amalia Granata, dado su postura a favor del aborto legal.