Tercera edición del encuentro que busca conectar lo público y lo privado
Comienza el foro N2B 2026 en Brasil
El archipiélago Fernando de Noronha recibirá a las film commissions de todo Brasil, en un encuentro que tiende puentes regionales y con el continente africano.
Por
Juan Pablo Cinelli
02 de marzo de 2026 - 17:16
Zeca Brito es el impulsor y director artístico del foro N2B.
( Joba Migliorin)
