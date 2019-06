Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todes, participó del congreso que realizó el sindicato de trabajadores mecánicos, Smata, que dirige Ricardo Pignanelli. Ante unas 18 mil personas, Fernández convocó a todos a trabajar para triunfar en las elecciones de octubre y así "devolverle la felicidad a la gente" y los llamó a "recuperar la ética de la solidaridad y hacernos cargo de los que se cayeron del sistema".

Fernández centró su discurso en las diferencias que existen entre el modelo que desarrolla Mauricio Macri, al que definió como "un asqueroso individualismo", y que busca implementar a partir del próximo diciembre de inclusión, solidaridad y generación de trabajo.

El candidato del Frente de Todes indicó que Cambiemos le quitó la ilusión a los argentinos "que hoy se abrazan a sus trabajos con miedo a perderlo". En ese sentido indicó que el gobierno macrista sólo "piensa en los bonos del tesoro y del Banco Central antes que en la inversión y en el trabajo. En un mundo donde la educación es importante acá se pasan el día maltratando al que se educa y a los que educan", dijo.

En ese sentido, se preguntó ante la multitud "¿cuánto tiempo más vamos a dejar que esto siga ocurriendo? ¿cuánto vamos a soportar este asqueroso individualismo pregona Macri? ¿Cuánto falta para que entendamos, como decía Alfonsín, que debemos recuperar la ética de la solidaridad y hacernos cargo de los que están fuera del sistema?".

Fernández reclamó terminar con la mentira y la ingratitud de Macri para con el pueblo, con los trabajadores y con los empresarios y sostuvo que el Frente de Todos "se comprometió a transformar el país y dejar atrás lo que nos deja Macri". Incluso reivindicó su condición de peronista y como tal cuestionó a la militancia peronista al preguntar "cómo un peronista puedevivir en paz sabiendo que el 35 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza y que uno de cada dos chicos es pobre", dijo y anunció que "vamos a cambiar eso como ya lo hicimos. Este país que Macri nos deja no es muy diferente del que recibimos junto con Néstor, sabemos cómo salir".

El candidato presidencial compartió el escenario con el dueño de casa, Pignanelli, pero también con la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, y el diputado Máximo Kirchner. También estuvieron Fernando Espinoza (candidato a intendente por La Matanza), el legislador porteño Carlos Tomada, entre otros.

En otro momento de su discurso, Fernández cuestionó la apertura al mundo que realizó el gobierno de Macri y señaló que eso no significó que hayan llegado inversiones al país sino que el mundo se congratuló de "tener un súbdito que cumple con los mandatos del poder mundial. A Macri se le acabaron los semestres. No trajo un solo centavo. Basta de mentirnos, Macri, basta de confundir", exigió.

"Sé que el mundo se ha globalizado, es un hecho irreversible, lo que no es irreversible es que seamos estúpidos y por eso debemos integrarnos como pueblo digno y soberano capaz de implementar nuestras políticas que nos permitan tener un futuro digno", aseguró.

En cuanto a su reunión con la misión del FMI dijo que les planteó que se está haciendo lo mismo que cuando se llevó a la Argentina al default. "Entonces les dije, déjennos a nosotros, sabemos como resolverlo, al año y medio se le pagó la deuda al Fondo y tuvimos la capacidad de resolver sobre nuestra situación. Fue un esfuerzo enorme de todos que este gobierno lo tiró a la basura".

En ese sentido reiteró que hoy la Argentina está en default "porque el FMI pone plata en un sistema financiero que solamente financia la fuga de capitales. Otorgaron 57 mil millones de dólares de préstamo, llegaron 39 mil millones y 30 mil millones se fugaron. ¿Qué queremos los argentinos? ¿Que se cierren fábricas mientras se les paga a los especuladores?", inquirió y aseguró que el país no está condenado a vivir en el modelo que lleva adelante Macri. "Acá no hay una mano mágica que resuelve todo. Lo que acá se está viendo es que hay una mano con guante blanco que se lleva la plata del Banco Central y a nosotros nos dejan la pobreza".

En este contexto, Alberto Fernández advirtió que está dispuesto a revisar todo lo realizado por Macri y aseguró que "si es necesario vamos a revisar todos los acuerdos internacionales que firmó Macri. No me asusta firmar con la Unión Europea. Lo no quiero es que nos sigan castigando más de lo que ya lo hicieron", dijo.

Por último, Fernández aseguró que el modelo de país que promueve el Frente de Todos busca reconstruir la industria, recuperar el trabajo para poder incluir a toda la sociedad y no seguir siendo un simple exportador de granos y primarizando la economía como hizo hasta ahora Cambiemos.