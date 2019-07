*El 26 de julio Netflix estrenará la séptima y última temporada de Orange Is the New Black. Estos episodios mostrarán a la protagonista iniciando su rehabilitación fuera de la penitenciaría y al resto de las chicas aún dentro de Litchfield. “Me estoy preparando para decirle adiós a Piper”, dijo Taylor Schilling.

*American Horror Story: 1984 podrá verse desde mediados de septiembre por FX. La serie de antología de terror creada por Ryan Murphy hará un viaje retro a la década del cine slasher. “Será algo muy aterrador, pero al mismo tiempo muy divertido. Y si tienes una debilidad por el horror de los ‘80, también puedes esperar un regalo”, adelantó su productor Tim Minear.

* Una asociación pidió la cancelación de Good Omens. En la serie de Amazon, un ángel (Michael Sheen) y un demonio (David Tennant) unen fuerzas para prevenir el acabose en la Tierra. “Es otro paso para hacer que el satanismo sea normal, ligero y aceptable”, se quejaron desde la Sociedad Americana para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. Lo llamativo fue que se lo pidieron a Netflix y no a la plataforma online correcta. Vía Twitter, los de Netflix contestaron que prometen "no hacer más” el programa mientras que desde Amazon no se quedaron atrás. “Netflix, nosotros eliminamos Stranger Things si vos le das de baja a Good Omens”.