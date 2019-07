La Cámara Penal revocó el sobreseimiento y procesó a un policía implicado en la muerte de Michel Campero, el chico de 18 años baleado en Granadero Baigorria tras el robo de una moto. La decisión del camarista Alfredo Ivaldi Artacho llegó un mes después de que la propia Corte Suprema de Justicia provincial anulara el sobreseimiento del agente que, junto a su padre -ya procesado y también funcionario de la fuerza-, está siendo investigado por la persecución que terminó con la vida del chico, en enero 2014. El nuevo fallo toma parte de los argumentos del máximo tribunal provincial para enviar a juicio a ambos acusados, al entender que "la gravedad de los hechos impone la prosecución de la causa hasta la etapa de debate respecto a ambos". Es que no se encontraron fundamentos para acusar a un policía y desvincular a otro, ya que no se pudo determinar cuál de ellos disparó la bala mortal aquella noche.

Con la decisión de la Alzada, la causa deberá ser enviada a la Oficina de Gestión Judicial para que se le asigne un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, ya que su trámite comenzó en el sistema conclusional, por haberse cometido antes de febrero de 2014.

En su fallo, Ivaldi Artacho recordó que Omar Dal Lago, padre del ahora procesado, Omar Jesús Dal Lago, fue acusado formalmente por la Fiscalía y la querella, que representa el Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Tras ello, la causa "quedó la espera de la definición de la situación del hijo", que fue sometida a análisis. Y planteó: "El fallo de la Corte no sólo anula -por arbitraria y falta de fundamentación- la resolución de Cámara que confirma el sobreseimiento del imputado, sino que al analizar el fondo del caso destaca que corresponde que la causa sea elevada a juicio oral por los dos imputados Dal Lago. No sólo desarticula lo resuelto, sino que a la par descalifica el sobreseimiento y afirma que el caso -por ambos imputados- debe remitirse por su gravedad a juicio oral y público". El magistrado consideró que en esa etapa "es necesario ventilar no sólo el supuesto de legítima defensa que invocan las defensas, o su exceso, sino la hipótesis de coautoría por 'codominio funcional del hecho', la que indudablemente se vincula a la probabilidad de un homicidio doloso y penalmente injustificado".

Por ello, señala: "Corresponde revocar el sobreseimiento impugnado, y dictar la resolución con objetivo de evitar mayores dilaciones", por lo que considera que el sobreseído "debe ser declarado procesado".

El hecho ocurrió el 6 de enero de 2014, cuando Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria, vestido de civil, en una moto. Dos personas, en otro rodado, lo abordaron para robarle. Dal Lago padre, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, salió junto a su hijo en un auto a buscar a los sujetos. Uno logró escapar y Michel -que iba con la moto sustraída- recibió un primer disparo. Hizo unos metros, perdió el control, chocó con un colectivo y quedó tirado en el suelo. Entonces recibió el segundo tiro. Aunque la versión policial habla de un intercambio de balas, al chico le encontraron un arma de juguete.

Al principio, se les achacó a los policías el delito de homicidio calificado; luego fueron sobreseídos por legítima defensa, pero la Cámara Penal ordenó que se revise esa decisión y en 2016 fue procesado el padre por "exceso en la legítima defensa", pero su hijo seguía desvinculado. Ahora, tras el fallo de la Alzada, ambos serían juzgados. Para ello, el caso será asignado a un fiscal del MPA, que deberá solicitar el juicio.

La resolución llega a cinco años y medio del hecho y tras decenas de reclamos de justicia por parte de la madre de Michel, Marisabel Bauer, y de su familia.