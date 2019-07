El exjefe de gabinete y actual precandidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández fue citado en una de las causas que se lleva adelante contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Fernández fue citado a declarar como testigo el próximo 10 de julio en la causa por la firma del memorándum con Irán, simplemente por sus declaraciones públicas al respecto.

La causa ya está elevada a juicio oral, sin fecha. El juez federal Claudio Bonadio mantiene en instrucción una parte de la causa, lo que le permite convocar al precandidato presidencial. El ex jefe de Gabinete declaró en reiteradas entrevistas que considera un error el acuerdo alcanzado durante la gestión de Cristina para conseguir las declaraciones de algunos de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, pero descartó que se trate de un delito. Sin embargo, el precandidato del Frente de Todos fue convocado por declaraciones de 2015 en las que señalaba que podría existir encubrimiento.

El delito de "encubrimiento agravado" fue la figura con la que Bonadio elevó a juicio oral la causa iniciada a partir de una denuncia express del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman. El intento inicial de avanzar en juicio por "traición a la patria" fue rebatido por las cámaras revisoras.

Bonadio buscó probar la hipótesis planteada por Nisman que sostenía una supuesta maniobra a favor de los sospechosos iraníes de haber cometido el atentado contra la AMIA a cambio de un acuerdo comercial entre la Argentina y el país islámico. Sin embargo, el juez federal solo pudo sostener que el objetivo fue "normalizar las relaciones", algo que no constituye delito alguno y, además, dejó en claro que no hubo un móvil económico y menos todavía un móvil económico personal. La defensa de la ex presidenta y el fallecido ex canciller insistían en apuntar que además el acuerdo fue votado por las dos cámaras del Congreso y que no fue puesto en vigencia.

La citación de Bonadio al precandidato presidencial llega horas después de que ofreciera una entrevista al canal América, en la que volvió a defender la situación procesal de la ex presidenta al considerar que se la involucró de manera "forzada" en las causas judiciales. En esa misma entrevista, Fernández insistió con que no existió delito en la firma del acuerdo.