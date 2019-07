Brasil derrotó este martes por 2-0 a la Argentina en Belo Horizonte y se clasificó así a la final de la Copa América. Gabriel Jesus y Firmino, uno en cada tiempo, anotaron los goles del conjunto de Tite, que jugará la final el próximo domingo en el Maracaná con el vencedor del encuentro que disputarán este miércoles en Porto Alegre los seleccionado de Chile y Perú. Argentina hizo un buen partido y no bajó los brazos. Le sobró actitud, pero le faltó suerte en la definición: el travesaño se lo negó a Agüero y Messi estrelló un disparo contra un palo.

En los primeros minutos de partido, Brasil tuvo la iniciativa y se propuso jugar en campo argentino. La Selección aguantó la presión inicial y, aunque le costó manejar la pelota, sobre todo de tres cuartos hacia adelante, no se quedó atrás y fue dando señales de vida. Tagliafico fue amonestado por una dura falta sobre Gabriel Jesus.

Con De Paul y Messi más activos en la zona de volantes y e lapoyo de Paredes, el juego de la Selección comenzó a crecer y así llegó la primera chance clara para los dirigidos por Scaloni: un tremendo remate de Paredes que, a los 12 minutos, vio adelantado al arquero Alisson y probó con un violento remate de 40 metros que se fue apenas por arriba del ángulo.

En eso estaba la Argentina cuando el trámite cambió repentinamente, tras una jugada bien elaborada por los locales. Dani Alves llevó la iniciativa y puso en evidencia ciertas fallas defensivas de la Selección -amague incluidos-, y tras un centro de Firmino, el goleador Gabriel Jesus definió mano a mano frente a Armani, para abrir la cuenta.

Asimiló el golpe el equipo nacional y fue a buscar la igualdad, que estuvo muy cerca de lograr a los 30 minutos en una jugada de tiro libre que ejecutó Messi con un disparo largo que el Kun Agüero cabeceó, elevándose entre los centrales brasileños. Su remate superó a Alisson pero se estrelló en el travesaño.

Argentina no bajó su intensidad, pero le faltó precisión en los últimos metros. Brasil no se quedó atrás y buscó el segundo atacando por las bandas, sobre todo por la derecha donde Dani Alves y Jesus tratan de aprovechan que Acuña y Tagliafico juegan condicionados por sus amarillas.

En el arranque de la segunda parte, Lautaro Martínez desperdició una buena oportunidad con un remate débil a las manos de Alisson. La Selección volvió a llegar con un remate de De Paul, que se le fue alto.

Por momentos Argentina jugó mejor que Brasil, sólo le faltó concretar las chances que generó. El palo ayudó a Alisson tras un remate de Messi, que en el rebote volvió a tomar la pelota y su remate cruzado se le fue afuera.

Con el ingresó Di María (por Acuña), la Selección comenzó a jugar cada vez más cerca del arco rival. Con un remate de tiro libre, Messi puso la pelota en el ángulo y hasta ahí se estiró Alisson para ahogarle el grito al capitán argentino.

Era sin dudas el mejor momento de la Selección en el partido, pero la ilusión se derrumbó. A los 70, mientras el banco argentino reclamaba una falta de Dani Alves sobre Agüero dentro del área rival, Gabriel Jesus aceleró a fondo y comandó una contra letal que terminó en gol de Firmino para el 2-0.

La diferencia en el marcador, no expresaba lo ocurrido en el juego. Porque este martes en Belo Horizonte, la Selección hizo ante su clásico rival su mejor partido en la Copa América. No la acompañó la suerte. Ni siquiera cuando el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano decidió no cobrar penal cuando Otamendi, empujado por un rival, de desplomó dentro del área. Le hubiera dado acaso algo más dramatismo al final del encuentro.

2 BRASIL: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Coutinho, Gabriel Jesus, Everton; Firmino. DT: Tite.

0 ARGENTINA: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, L. Martínez, Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte). Arbitro: Roddy Zambrano (Ecuador). Goles: 19m Gabriel Jesus (B), 70m Firmino (B). Cambios: 45m Willian por Everton (B), 58m Di María por Acuña (A), 63m Miranda por Marquinhos (B), 66m Lo Celso por De Paul (A), 79m Allan por Jesus (B), 84m Dybala por Tagliafico (A).