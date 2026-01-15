Omitir para ir al contenido principal
Martin Luther King Jr.: memoria, legado y lucha por la justicia racial

El 15 de enero se conmemora el nacimiento de Martin Luther King Jr. En torno a esa fecha, cada tercer lunes de enero, Estados Unidos lo homenajea como uno de los principales líderes del movimiento por los derechos civiles y una figura clave en la lucha contra el racismo estructural. Su militancia articuló la igualdad racial con los derechos laborales y una crítica frontal a la pobreza y al militarismo. A más de medio siglo de su asesinato, su legado continúa interpelando al orden político y social que ayudó a cuestionar.

Por Nicolás Parodi
Martin Luther King Jr. durante uno de sus discursos públicos en el marco del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. (AFP)

