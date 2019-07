Desde que se produjo el apagón histórico del domingo 16 de junio, ni el presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, ni el gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), Mario Cairella, hicieron declaraciones públicas sobre el tema ni participaron de las exposiciones que realizó el gobierno para explicar lo sucedido. Ambos organismos son claves en el esquema de regulación y control del sector eléctrico, pero llamativamente los dos funcionarios mantienen silencio. Chambouleyron se sumó al gobierno cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía y Cairella desembarcó durante el breve lapso en el que Javier Iguacel se hizo cargo del área.

En la conferencia de prensa posterior al apagón, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, estuvo acompañado por Carlos García Pereira, gerente general de Transener, empresa encargada de la red de alta tensión, y Jorge Ruiz Soto, subgerente general de Cammesa, compañía responsable de planificar la configuración despachos en el mercado mayorista eléctrico. Al día siguiente, Juan Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, y Juan Luchilo, subsecretario de Energía Eléctrica, ofrecieron más detalles en la secretaría de Energía en compañía de García Pereira y Ruiz Soto. A su vez, este miércoles Lopetegui fue al Senado junto a Garade y Luchilo y ambos funcionarios acompañaron más tarde al secretario en un encuentro con periodistas al que también se sumó Carlos Casares, subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles.

La ausencia de Cairella fue justificada inicialmente porque cuando se produjo el apagón se encontraba de viaje por Estados Unidos y Canadá formando parte de una delegación de presidentes y gerentes generales de empresas de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). Lo llamativo fue que el funcionario no regresó apenas se conoció el hecho y tres días después seguía en el exterior. “Lopetegui es el que está al frente de todo el equipo porque el tema tiene relevancia nacional”, se limitaron a responder fuentes cercanas a Cairella al portal EconoJournal cuando se les consultó porque no había vuelto. Pese a ello, buscaron dejaron en claro que el funcionario estaba consustanciado con lo ocurrido en Argentina. “Estuvo todo el día del corte dirigiendo al equipo de Cammesa desde Nueva York. Empezó a las 7:30 de la mañana y permaneció en una improvisada sala de situación hasta que se repuso el 100 por ciento de la energía”, remarcaron. Desde entonces, Cairella no brindó ninguna explicación sobre lo ocurrido y tampoco acompañó a Lopetegui al Senado.

La ausencia del titular del ENRE sorprende todavía más a varios especialistas del sector porque Transener ha sido identificada por el gobierno como la principal responsable del apagón y, según establece el contrato de concesión de la compañía controlada por Pampa Energía y la estatal IEASA, el ENRE es el encargado de controlar a la firma. “El ENRE deberá controlar el cumplimiento de las pautas establecidas y fijar el monto de las sanciones, CAMMESA deberá, en cambio, administrar su aplicación”, dice el artículo 26 del contrato. Además, el ENRE es el encargado de controlar al resto de los agentes del mercado eléctrico y Lopetegui también les asignó responsabilidad en los hechos a cinco generadoras y 69 distribuidoras.

“El ENRE es el que recibe toda la información para poder establecer las multas para las transportistas y las multas excepcionales que podrían caberle a las distribuidoras por no haber cortado en el último nivel de protección que estaba establecido. El ENRE necesita contar con toda la información para poderla procesar. El primer proceso de esa información lo hace Transener y el segundo proceso lo hace Cammesa. Esos procesos se los elevan al ENRE y el organismo tiene que establecer que es penalizable y a formular los cargos para precisar qué multa le corresponde a cada uno”, aseguró Garade el miércoles cuando Página/12 le consultó por qué Chambouleyron sigue sin aparecer. Además, el funcionario sostuvo que la formulación de cargos puede llevar entre 30 y 45 días y luego se necesitan 10 días para que los implicados hagan su descargo y recién entonces el organismo establecerá la penalidad.