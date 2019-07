Docentes, preceptores, auxiliares y alumnos de la Escuela de Comercio Nº 19 hicieron un semaforazo en Avenida La Plata y Formosa para visibilizar la invasión de ratas que el establecimiento educativo padece desde febrero y para “exigir una respuesta efectiva que permita cursar y trabajar en condiciones dignas”.

Este martes, luego de varias semanas de limpiezas superficiales y respuestas insuficientes, el gobierno porteño admitió la gravedad del problema y ordenó la suspensión de clases desde el 3 al 9 de julio para llevar a cabo una desratización profunda. Las clases también fueron suspendidas por invasión de roedores en el Liceo 2 y el Normal 4, que comparten el edificio lindero a Parque Rivadavia. En los últimos meses, se repitieron los casos similares en Caballito .

Aunque la invasión de ratas comenzó en febrero, según denunciaron los alumnos, desde el 21 de mayo la situación se hizo insostenible. “Desde ese día, que encontraron una rata muerta, se suspenden las clases cada dos por tres. Muchas veces venimos a la escuela y nos tenemos que volver. Otras veces nos avisan los preceptores o docentes por WhatSapp o por las redes sociales, pero como yo me levanto a las 5 de la mañana, cuando me avisan a las 7 ya es tarde, porque ya estoy en la escuela”, lamentó Romina Bolimbo, alumna del Centro de Estudiantes.

“Nadie hace nada. Por eso venimos hoy a visibilizar lo que pasa en nuestra escuela. Queremos estudiar y trabajar en condiciones dignas”, explicó la adolescente, plantada en la esquina de Avenida La Plata y Formosa pese al frío polar.

La concentración comenzó a las 9, en la puerta de la escuela. En las paredes exteriores, los alumnos y trabajadores habían pegado decenas de fotos que dejaban claro lo que vienen denunciando desde hace meses: que las ratas y sus excrementos están presentes por toda la escuela. En una de las fotos, incluso, se alcanzaba a ver una rata muerta.





Las ratas aparecieron en febrero

“Esto se sabe desde febrero, pero querían tapar la situación. Desde que empezamos a ver a las ratas vivas, caminando por la escuela, empezaron a desratizar y limpiar más seguido. Pero la verdad es que las ratas siguen estando. Un día nos dicen que ya está, volvemos a la escuela y sigue todo igual", denunciaron Melina Suárez y otra compañera, también del centro de estudiantes.

“Nosotros sabemos que la desratización lleva tiempo, que las ratas no se van de un día para el otro. Pero al menos pedimos que mientras tanto haya una limpieza constante para poder estudiar en condiciones”, agregaron.

Cuando la aparición de roedores y excrementos comenzó a ser diaria, los docentes y preceptores enviaron una nota a las autoridades en la que informaron que no darían clases si la escuela no estaba en condiciones.

“Hubo días en que las mismas autoridades nos mandaron un aviso para que no vayamos porque habían encontrado excremento de rata. A los chicos les vamos avisando por WhatsApp, no nos queda otra”, dijo Laura Bianco, preceptora de la institución, sobre las más de 10 suspensiones que vienen llevando a cabo pese a la insistencia de los supervisores para que las clases continúen.

“No alcanzan los cebos para la cantidad de roedores que hay. Una desratización lleva 3 o 4 días seguidos, no sirve suspender las clases un día y volver al otro si el problema no está solucionado”, agregó Bianco. El otro problema, detalló la preceptora, es la falta de auxiliares para mantener la limpieza y la falta de capacitación por parte del gobierno para que los auxiliares realicen la tarea como corresponde. “Al principio hacían lo que podían, porque nadie les había explicado nada. Recién después de un mes les dieron guantes, barbijos y les explicaron cuál es la forma de encarar esa limpieza”, denunció.



Finalmente, tras la lucha que vienen llevando a cabo el Comercial 19, el Liceo 2 y el Normal 4, el gobierno porteño anunció la suspensión de clases desde el 3 al 9 de julio inclusive.

El miércoles 10, día que está previsto retomar las clases, los docentes y preceptores se reunirán en asamblea para revisar el estado general de la escuela. “Si vemos que no está en condiciones, volveremos a juntarnos para decidir cómo continuamos el plan de lucha”, aclaró Bianco.

Este miércoles, además, los docentes y preceptores elevaron una carta al rector de la escuela, Pablo Croci, con copia al defensor del Pueblo y a la Dirección de Educación Media, en la que detallaron los problemas que tiene la escuela y exigieron una pronta solución. En esa carta, los docentes pidieron, entre otras cosas, “reforzar las actividades de higiene y mantenimiento”, “solicitar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que expanda las tareas de desinfección y desratización a toda la manzana y obras en construcción aledañas” y que esas medidas “sean sostenidas en el tiempo”.

El semaforazo contó con la participación de los sindicatos docentes UTE y Ademys. Para Marcelo Parra, secretario de Escuela Media de UTE, el problema es producto de la “desinversión de los últimos 10 años del macrismo”.

“Este gobierno ve la dificultad en la suspensión de clases y no en la salud pública, cuando lo que deberían hacer es resolver primero el problema de invasión de ratas y luego, cuando ya esté solucionado, retomar las clases con normalidad. Obviamente que ningún sindicato, docente, ni alumno quiere quedarse sin clases, pero este es un problema que hay que resolver porque afecta a la salud”, consideró.

La situación del comercial 19 no es un caso aislado. Además del Liceo 2 y Normal 4, que comparten edificio y también están invadidos por las ratas, el problema se repite en otras escuelas de la zona.

“Esto es una plaga. Si solo se ocupan de nuestra escuela y no de las demás, como del Alvear, el Lola Mora y otros más de la zona, la plaga no se va a cortar”, opinaron Camila Sotelo y Julieta Jardi, alumnas de quinto año. Y concluyeron: “Lo que queremos, en definitiva, es cursar de lunes a viernes, como en cualquier colegio. Queremos que hagan algo que sea efectivo porque así no podemos estudiar”.

Informe: Azul Tejada.