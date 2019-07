El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, visitó al ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica en su mítica chacra en las afueras de Montevideo. "Siempre sentí una profunda admiración por este hombre que vive como piensa y tiene una inclaudicable pasión por mejorar la vida de su gente", celebró Lammens.

El precandidato aseguró que cruzar el Río de La Plata para dialogar con Mujica fue cumplir uno de sus sueños y valoró el diálogo que tuvieron "sobre la historia y la actualidad de nuestros países y nuestra región".

El postulante a la jefatura de gobierno porteño destacó el estilo de conducción política del ex militante tupamaro quien, "superando diferencias y pensando en cómo construir un futuro mejor", llegó a la primera magistratura del país vecino.

Lammens no es el primer precandidato del Frente de Todos que visita a Mujica para dialogar con uno de los ex presidentes más prestigiosos del denominado Socialismo del Siglo XXI. A fines de mayo, cuando el frente peronista aún no había concretado todas las alianzas, el precandidato presidencial Alberto Fernández fue el primero en cruzar el charco para encontrarse "con un viejo amigo" .