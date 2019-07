Antígona quiso darle digna sepultura a su hermano (Polinices). Su cuerpo había sido abandonado sobre la tierra, al arbitrio de aves depredadoras, cuervos y demás bestias. Para los griegos no había peor desgracia ni peor humillación que ser tratado de esa manera después de muerto. Los viejos poemas son tan humanos que están todavía muy cerca de nosotros y pueden interesar a todos.

Serían aún más conmovedores para el común de los hombres, aquellos que saben lo que es luchar y sufrir, que para la gente que ha pasado toda su vida entre cuatro paredes de una biblioteca. Sófocles fue uno de los más grandes poetas.

El personaje principal es un ser valiente... por momentos su coraje se quiebra, pero se mantiene en pie. Antígona rehúsa abandonar a su hermano y decide enterrar el cadáver a pesar de la prohibición del rey (Creonte) y de la amenaza de muerte.

Ismena está espantada; su carácter la inclina más a la obediencia que a la rebelión. Tenemos que someternos a los más fuertes, ejecutar todas sus órdenes, aunque fueran todavía más penosas. Yo obedeceré a los que están en el poder. No estoy hecha para levantarme contra el Estado. A los ojos de Antígona esta sumisión es una cobardía.

Lo dirían, si el temor no les cerrara la boca. Pero los jefes poseen muchos privilegios, y sobre todo el de obrar y hablar como les plazca.

El hijo del rey se había dejado emparedar voluntariamente. Cuando ve a su padre se levanta y en un acceso de furor impotente se mata ante sus ojos. La reina al saber del suicidio de su hijo se mata también. Vienen a anunciarle esta nueva muerte al rey. Ese hombre que tan bien sabía hablar como jefe se hunde anonadado por la pena. Y los ciudadanos de Tebas concluyen: Las altivas palabras de los hombres orgullosos se pagan con terribles desgracias; y así envejeciendo aprenden la moderación.

Hebe de Bonafini, dice: "No quiero que entiendan nuestro dolor, quiero que entiendan nuestra lucha"

Es cierto que todas las personas tenemos un tiempo de vencimiento que desconocemos, nacemos para morir, pero de muerte natural, no de muerte provocada por quienes se arrogan el poder de la vida y la muerte sobre las demás personas, acto que se transforma en siniestro frente a la destitución y destrucción subjetiva de ese otro frente a mí, que ya no es sujeto sino objeto.

Los mitos, las leyendas son fundantes en la sociedad y se transmiten de generación en generación, toda sociedad tiene rituales que también se trasmiten de una generación a otra y a su vez se van modificando. Al igual que la literatura, la poesía, el arte, van contando y cantando realidades y actualidades que no cesan de inscribirse y repetirse pese al dolor (experiencia intransferible) que muchas veces nos producen. Se actualizan en la cotidianeidad de los días, los cuales se presentan con un horizonte demasiado gris, así quienes imparten o dicen impartir justicia imparten más muerte, o sea, que al dolor de lo que implica la pérdida de un ser querido, le sumamos la impotencia de una muerte provocada (injusta) y si a esta le sumamos la desaparición del cuerpo, lo cual nos remite a pensar que el Estado de Terror/Terrorismo de Estado sigue vigente de alguna manera, ya que esto fue una práctica perpetrada por el "Proceso de Desorganización Nació-mal". Si la justicia no restituye, no repara algo del trauma no es justicia, dado que no ofrece la posibilidad de enhebrar esos hilos que quedaron rotos por la situación de trauma, es decir, que está haciendo que esa rotura permanezca abierta.

¿A qué denominamos trauma? Es el acontecimiento en la vida de la persona caracterizado por su intensidad, la incapacidad de la misma de responder a él adecuadamente, el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Trauma viene del griego herida y deriva del perforar, designa una herida por efracción (Diccionario Laplanche y Pontalis)

¿Por qué es necesario que la justicia imparta justicia? Por qué tiene que restaurar lo que se rompió, aquello que deja a la persona en situación de desamparo y vulnerabilidad, restituir el orden que se quebró, restaurando el orden de la legalidad. ¿Recuerdan aquel mandamiento? "no matarás", es ese orden legal, al que me estoy refiriendo, y ¡cuántas veces se ha quebrantado! Y como sabemos se sigue quebrantando, claro hay casos que resuenan más que otros o que toman más estado público que otros. Ese mandamiento introduce una prohibición, y un orden de legalidad, el cual da cuenta de un ordenamiento, y este producirá un efecto en las subjetividades, entonces, ¿a quién/es no debo matar? A mi prójimo, ese prójimo constituye la otredad, es ese otro que sin ser igual a mi tiene mis mismos derechos, es allí donde a la vez se ha de constituir mi límite. Por lo tanto, la ley tiene que venir a restaurar ese orden que se ha roto, es devolverle a ese otro el lugar de sujeto, es una justicia que debería re-subjetivar, esto es devolverle al sujeto su estatuto.

Volviendo a la literatura, y en este caso a la poesía, Discépolo decía que este siglo XX era un cambalache, y que era un despliegue de maldad insolente, que ya nadie lo podía negar. Cambiamos de siglo y esto también sigue vigente... ¿será acaso que no hemos aprendido de aquel #Nunca Más?

Entonces, si aquel #Nunca Más, no se ha podido cumplir, estamos en condiciones de pensar junto a Adrián Abonizio cuando dice: "la señora justicia anda enferma, por las noches alguien le arranca las vendas..."

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad, es decir, primero desaparecen a la persona, luego la matan y luego niegan encontrar el cadáver, o sea que, en la desaparición forzada hay una destitución subjetiva, que se confirma tras la muerte, y luego, a sus familiares le dicen que no hay cuerpo, por lo tanto, no hay pruebas solo relatos, ¿se acuerdan cuando Videla dijo: "no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos", es la lógica del sistema patriarcal-capitalista que produce y reproduce muerte, máquinas de matar.

Antígona exige darle sepultura a su hermano, las Madres exigen que el cuerpo de sus hijes aparezcan vivos o muertos para poder darles sepultura, y así poder elaborar el duelo, ya que sin cuerpo no hay duelo.

¿Cuántas formas de morir hay? La natural, aquella por vejez, por alguna enfermedad que es irreversible, esta produce dolor pero es natural, todas las personas sabemos que nacemos para algún día morir, pero la muerte por crueldad, caprichosa, de clase, de género de etnia no es natural, es cultural, y si a este dolor le sumamos la desaparición del cuerpo, la desolación es aún mayor, por eso el mito se vuelve realidad, la poesía vuelve a cobrar realidad en el puño de Baglieto cuando canta "el juez justo y severo, devuelve la toga y la ley al baúl; olvidando su disfraz de caballero lleva una doble vida" La ley posee un efecto simbólico y estructurante a la vez, por eso es necesario que a las personas que han padecido situaciones traumáticas, la ley repare algo, que restituya algo de ese orden. Las políticas públicas deben ser garantistas, ya que deben proteger el derecho de la persona, para ello es necesario separar la paja del trigo, ya que no da lo mismo, o no debe dar lo mismo ser burro que un gran profesor.

No hay nada obvio ni natural en la desaparición forzada de persona, entonces, si la muerte producida por sus amos es uno de los aspectos de la crueldad de estas personas, ¿cómo podemos llamar a quienes dictan sentencia convalidando estos métodos y naturalizándolos? ¿Naturalizamos las violencias en sus diferentes modos, violencias de género, de clase, de etnia, las violencias son el producto de un sistema opresor, que legitima sus modos por constituir un sistema hegemónico (como en este caso el Derecho), por lo tanto al ser hegemónico es varón-blanco-burgués-heteropatriarcal. En el decir de Galeano: "la maté porque era mía", aniquilación subjetiva de la otra persona a la que convierto en un objeto. Para quien despliega sus actos crueles, la pregunta es y quién comete estos actos de crueldad, ¿no será a su vez objeto de su propia crueldad?

Es una justicia ataviada de poder, poder que produce enceguecimiento para aumentar el nivel de crueldad sobre las personas que llevan la marca del dolor en sus rostros y en sus cuerpos, la falta de empatía frente al dolor de mi semejante es otra forma de generar violencia. Es necesario que quienes tienen la función de resarcir algo de lo dañado en las subjetividades, sean sensibles frente al dolor.

Dolor que no va a cesar de inscribirse y no va a cicatrizar si los cuerpos no son devueltos a sus seres queridos para que estos puedan darle sepultura, sólo de esta forma se puede realizar el duelo, por eso es necesario que quienes tienen la función de resarcir algo de lo dañado en las subjetividades, sean empáticos frente al dolor, y esto en todo tiempo y en todo lugar, sea en la Grecia clásica, en ciudad Juárez y en San Lorenzo, Argentina, hoy.