El entrenador del seleccionado peruano, el argentino Ricardo Gareca, no evitó el bulto en la conferencia de prensa posterior a la final perdida con Brasil y se refirió a los polémicos dichos de Lionel Messi en referencia a la polémica utilización del VAR en la Copa América.

"Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", consideró el Tigre.

"Yo defiendo todo lo que tenga que ver con Sudamérica. Hay que hacer cada vez las cosas mejor, pero todo lo de allá afuera no es siempre lo mejor", añadió el ex DT de Vélez. "El VAR está hecho para mejorar. Después se puede entrar en debate sobre qué se suprime, pero se irá perfeccionando. Está hecho para mejorar el fútbol, pero sería importante que la gente que supervisa estuviese expuesta para que se sepa qué hablan, para evitar todo tipo de sospechas", añadió el técnico sobre el videoarbitraje.





Con la mente puesta en Perú

Además, Gareca intentó frenar los rumores que lo vinculan con la Selección Argentina. "Y en cuanto a mi futuro en la selección de Perú, si bien amo a la Argentina, acá tengo un contrato y estoy acostumbrado a respetarlos. El mío vence en 2021 y si clasificamos en las Eliminatorias se prorroga hasta el Mundial de Qatar de 2022, y pienso cumplirlo", resaltó, como una forma de ratificar su continuidad y aventar cualquier posibilidad, por mínima que sea, de convertirse el año próximo en el reemplazante de Lionel Scaloni.