El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó ayer sus insultos contra el embajador británico en Washington, Sir Kim Darroch, quien de inmediato recibió un contundente respaldo de la primera ministra Theresa May, en medio de la polémica por la filtración de cables críticos a su administración.

Trump, mediante su cuenta de Twitter, calificó a Darroch de "chiflado, muy estúpido e imbécil pomposo", y consideró que debería hablar a su país y a May sobre "su fallida negociación del Brexit y no estar molesto por mis críticas por lo mal que la gestionó". "No conozco al embajador, pero me han contado que es un imbécil pomposo", insistió. que fueron publicados.

Miles de memos y telegramas privados de Sir Kim Darroch a Downing Street desde 2017 hasta el mes pasado fueron filtrados el domingo al diario The Mail. En los mensajes, Darroch habla con franqueza acerca de las opiniones del presidente sobre Irán, Rusia y China. Según la filtración, el embajador señaló en una nota fechada el 22 de junio que la política de Estados Unidos hacia Irán es "incoherente y caótica", informó la cadena pública inglesa BBC . "Es poco probable que la política de Estados Unidos sobre Irán se vuelva más coherente en el corto plazo. Este es un gobierno dividido", añadió.

Agrega además que "no se sostiene" la afirmación de Trump de que recientemente abortó un ataque con misiles contra Irán en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz . "Es más probable que nunca haya estado en vuelo y le preocupara cómo se vería esta aparente reversión de sus promesas de campaña de 2016 en 2020", señala los escritos atribuidos a Darroch en alusión a las próximas elecciones presidenciales.

Pero el embajador advirtió que el peligro de una confrontación de Estados Unidos con Irán se avecina, porque Trump está "rodeado de un grupo de asesores agresivos". En una nota informativa escrita hace dos años, el embajador británico se refirió a las acusaciones de connivencia entre la campaña de Trump y Rusia, según las filtraciones. Aunque desde entonces esas acusaciones fueron ampliamente refutadas, Darroch temía que pudieran ser ciertas. "Lo peor no se puede descartar", escribió.

El diplomático destacó cómo el gobierno estadounidense había sido "perseguido desde el primer día por historias de luchas y caos en el interior de la Casa Blanca y abrumado por escándalos, todos, de una forma u otra, vinculados a Rusia".

El Foreign Office comenzó una investigación sobre la filtración de los cables diplomáticos. Tom Tugendhat, presidentes del comité de asuntos exteriores dijo que era una “seria grieta en la confianza” y que la persona responsable debería ser procesado.



Lord Renwick de Clifton, un ex embajador británico en Washington dijo que era una “absoluta vergüenza” y que quien fuera que lo filtró debería estar en la cárcel. Dijo que era esencial que los embajadores pudieran “informar honestamente a 10 Downing Street” (oficinas del primer ministro).

El ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, que se encuentra de visita en Washington, tenía previsto reunirse ayer con Ivanka Trump, hija del presidente y asesora de la Casa Blanca. Pero después de semejante embestida de Trump, no está claro si Darroch acompañará al ministro británico en sus encuentros con funcionarios estadounidenses, como es habitual entre los jefes de la legaciones diplomáticas.





Ayer, el mandatario anunció que no tratará más con Darroch. El embajador "continuará en su puesto y goza de nuestro pleno apoyo", replicó May a través de un vocero británico. Trump ya había tensado la relación bilateral con continuos ataques a May y varios políticos de gran relieve del Reino Unido, entre ellos el alcalde londinense, Sadiq Khan.



Trump dijo el martes que "el embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido...Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo (para el Brexit), pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre!", afirmó el presidente estadounidense.





El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dijo que los comentarios del señor Trump eran "irrespetuosos e incorrectos para nuestro primer ministro y para mi país". "Los amigos de Donald Trump hablan con franqueza, entonces lo voy a hacer: esos comentarios sobre nuestra primera ministra y mi país son irrespetuosos y falsos", dijo Hunt en Twitter, en respuesta a los tuits de Trump tras las filtraciones de cables diplomáticos del embajador británico en Washington muy críticos contra el presidente y su administración. En un tweet a Trump, el líder tory agregó: "Los embajadores son nombrados por el gobierno del Reino Unido y, si me convierto en Primer Ministro, nuestro Embajador se queda".



Boris Johnson, el favorito en el liderazgo tory actual, también se metió en la contienda. Dijo: "Tengo una buena relación con la Casa Blanca y no me avergüenzo de decir eso". "Creo que es muy importante que tengamos una relación sólida con nuestro aliado más importante. Estados Unidos es, ha sido, será y, en el futuro previsible, nuestro amigo político militar número uno".