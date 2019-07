La pobreza agrava el frío

"Notamos muchísima más gente que en años anteriores" en la calle. Así lo afirmó Claudino Chamorro, veterano de la guerra de Malvinas e integrante del Centro de Ex Combatientes que recorre la ciudad llevando un plato de comida caliente en las noches invernales. Si bien el relevamiento de la Municipalidad estima que hay unas 320 personas que viven a la intemperie, para los ex combatientes esa cifra trepa a unas 450. Este año notaron que no alcanzan las 350 viandas con comida caliente que provee el municipio. "La idea es que no le falte un plato de comida a nadie, pero no podemos hacer todo", indicó otro veterano, Omar De Benedetto para reclamar soluciones políticas y graficar la impotencia que les genera encontrar cada vez más personas sin techo.

En pleno invierno, pero con temperaturas un poco más altas, hoy continuará el operativo Invierno que coordinan entre la Municipalidad y organizaciones de la sociedad civil, y que brinda alojamiento en el refugio municipal (Grandoli 3450), en el Sol de Noche (Marconi 2040) y durante el fin de semana largo sumó el Nueva Aurora (Suipacha 2175). Desde esta noche se trasladará al municipal Polideportivo 9 de julio (Dorrego y Dean Funes). Desde la Municipalidad confirmaron que de las 115 personas que se alojaban cada noche del año pasado, en 2019 debieron incorporar más plazas, y hubo más de 160 personas pernoctando en refugios.

El domingo a la mañana, Miguel Angel Torrent, de 64 años, que vivía en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, fue encontrado muerto en la plaza Mariano Moreno, de Santa Fe y Castellanos. Era de San Nicolás y sus compañeros de la zona lo recordaron como "solidario y amable".

Por otro lado, el vicario general del Arzobispado de Rosario, Emilio Cardarelli, aseguró que hubo un "incremento bastante notable", de entre 25 y 30 por ciento, en el pedido de alimentos.

"Las situaciones económicas están llevando a muchas de esas personas que hoy no encuentran donde reinsertarse. Nos preocupa". Chamorro.

"Creo que las situaciones económicas están llevando a muchas de esas personas que hoy no encuentran donde reinsertarse, lo vemos con preocupación desde nuestro lugar también, y tratamos de ayudar y colaborar con esta gente que necesita, que necesita de ese plato de comida caliente en estas noches frías", expresó Chamorro.

Por su parte, De Benedetto afirmó que hasta hace un tiempo alcanzaban las 350 raciones diarias que proveía la Secretaría de Desarollo Social a los Ex Combatientes para repartir, y ahora hacen falta muchas más. "Cada persona tiene un problema distinto, todos tienen necesidades", dijo De Benedetto y aseguró que ven "gente pidiendo que no es indigente, son trabajadores a los que no les alcanza el mango", aseguran.

Desde su experiencia, describió a "tres tipos de personas en la calle". "La que vive en la calle por problemas familiares o personales, que son los nuevos; la que deambula, que son los adictos; y la que le gusta la calle", desmenuzó De Benedetto, quien contó que encuentran "arquitectos, cajeros de bancos, pintores, contratistas y hasta una mujer que era maestra que encontramos en la Plaza San Martín tapada con nylon".