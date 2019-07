Para el intendente del PRO, Jorge Macri, ser marxista es una suerte de enfermedad. Luego de que el precandidato a vicepresidente Miguel Pichetto intentara denostar al ex ministro de Economía, Áxel Kicillof, utilizando ese término, el primo del presidente se preguntó anoche si al postulante a gobernador del Frente de Todos "se le curó esa mirada" con el paso del tiempo.

"Que la formación marxista la tuvo, la tuvo. ¿Que creyó en eso? Y... algunos de los ejercicios de su rol creo que lo demuestran", afirmó el jefe comunal de Vicente López en declaraciones a la señal del diario La Nación, LN+.

Las declaraciones de Jorge Macri llegan en el marco de una fuerte campaña negativa contra Kicillof desplegada en los medios afines al gobierno nacional. La propia gobernadora María Eugenia Vidal aseguró en una entrevista al grupo Clarín que si el ex ministro gana en octubre "la Cámpora va a gobernar la provincia". "Kicillof es Máximo (Kirchner), insistió Vidal, reforzando la demonización del precandidato opositor.

-"Yo no escuché a nadie decir la palabra marxismo en estos tres años y medio. ¿Para vos Axel Kicillof es marxista? ¿Tiene formación marxista?", le preguntó anoche el conductor del programa Terapia de Noticias.

-Bueno, formación la tuvo... ¿sigue siéndolo? ¿se le curó esa mirada con el tiempo? No lo sé. Ahora, que la formación la tuvo, la tuvo. ¿Que creyó en eso? Y, algunos de los ejercicios de su rol creo que lo demuestran. O sea, el dibujar los índices. El avalar que el Indec ponga lo que uno quiere, tiene mucho que ver con una lógica de un Estado que se impone. Al que no le importa la verdad sino que construye un relato más allá de lo que está ocurriendo afuera. Como la gente no supiera de qué se trata la inflación.

Ya Kicillof había respondido las palabras de Pichetto, quien reiteró en el acto de Parque Norte su aversión por los posicionamientos de izquierda. "Es un intento de desviar la atención y que discutamos otras cosas; es una cuestión de marketing, de intento de manipular al electorado tirándole cosas y generando prejuicios, demonizando y estigmatizando", subrayó el dirigente del Frente de Todos.