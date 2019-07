El precandidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens, inició su campaña con miras a las PASO del 11 de agosto. Lo hizo con una recorrida por el barrio de Villa Soldati. Allí visitó una fábrica textil que actualmente trabaja solo al 30 por ciento de su capacidad instalada. “La Ciudad debe potenciar a todos los sectores que generan empleo”, manifestó.



La recorrida fue en una de las tres plantas de la fábrica textil “Galfione y Cia”, que emplea a 90 trabajadores. La empresa se dedica a la fabricación de hilados sintéticos y tiene otras dos plantas en suelo porteño, pero hoy opera a un tercio de su capacidad instalada debido a la crisis económica.

“Recorrimos la empresa, vimos la enorme inversión que hicieron en maquinaria y charlamos sobre la falta de políticas de desarrollo productivo”, expresó Lammens, para quien “con el enorme presupuesto que cuenta la Ciudad, el empleo tiene que ser una las principales prioridades”. En ese sentido, remarcó que “en el sur, donde se encuentra esta planta, hay 17 por ciento de desempleo, según datos del mismo Gobierno porteño”.

Lammens propuso “crear un área de gobierno que planifique y ejecute políticas para el desarrollo económico local y para fomentar el empleo”. Además, dijo que “es necesario impulsar una agencia de ciencia y técnica que potencie a los sectores productivos”, a la par de “dedicarse a planificar la resolución de problemas urbanos" y “potenciar” los sectores que generan empleo.

Tras la recorrida, Lammens fue al barrio de Agronomía, donde se reunió con miembros de cooperadoras de escuelas públicas de la Ciudad. El encuentro tuvo lugar en la casa de una madre y docente de la Escuela 13 “Raúl Scalabrini Ortiz”.

“Sienten un desamparo enorme por parte del Estado y desde las cooperadoras se ven obligados a resolver lo que el Gobierno no hace”, denunció Lammens.

"En la Ciudad no hay un problema de presupuesto sino de prioridades para definir en qué se invierte el dinero. El Gobierno dice que puede hacer obras en tiempo récord, pero no pudo construir más escuelas para que 22 mil chicos no se queden sin vacantes”, afirmó el presidente de San Lorenzo. "La educación es un igualador de oportunidades. Quiero que en esta Ciudad, que es la más rica del país, la educación esté asegurada para todos”, concluyó.