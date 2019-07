El ex delantero de River, Rodrigo Mora, tendrá este sábado su partido homenaje en el estadio Monumental, en el cual se enfrentarán los campeones de la Copa Libertadores 2015 y los que lograron el máximo galardón del certamen continental en diciembre del año pasado. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.30, será televisado por Telefe y entre las presencias destacadas se encuentran las de Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Enzo Francescoli, Fernando Cavenaghi, Andrés D'Alessandro y Pablo Aimar. En enero pasado, Mora anunció su retiro del profesionalismo a través de un escrito en el cual relató: "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera". Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón por la Superliga, donde además fue capitán como última experiencia dentro del campo de juego. El jugador, que se operó la cadera en 2017, sufrió necrosis aséptica en la cabeza del fémur producto de un infarto en el hueso, que lo tuvo siete meses fuera de las canchas. Mora estuvo siete años en River, en los que jugó 182 encuentros y convirtió 41 goles. Además de Abel Ayala y Brian Buley, dos de los compañeros de ficción de Mora de la serie "El Marginal", y todo el actual plantel riverplatense, asistirán varios referentes al partido homenaje, entre ellos Norberto Alonso, Marcelo Barovero, Jonathan Maidana, Gonzalo Martínez, Leonardo Pisculichi, Lucas Alario, Gabriel Mercado, Carlos Sánchez, Augusto Batalla, Julio Chiarini, Ramiro Funes Mori, Eder Alvarez Balanta, Bruno Urribarri, Germán Pezzella, Emanuel Mammana, Leonel Vangioni, Matías Kranevitter, Luis González, Nicolás Bertolo, Tabaré Viudez, Ariel Rojas, Teófilo Gutiérrez, Sebastián Driussi, Javier Saviola,Matías Almeyda y David Trezeguet.