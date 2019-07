Annalise Keating de How to get away with murder (Viola Davis). Abogada complicada y misteriosa, al decir de la intérprete. Días atrás se anunció una sexta y última temporada de esta entrega sobre esta tiburona y profesora universitaria experta asesinatos. Mejor dicho, en cómo escapar de una sentencia desfavorable. Y por lo visto en el avance, tendrá que aplicar su expertise sobre sí misma.