Gustavo fue el primer trabajador contratado por la empresa Cabify. Junto a otros trabajadores fueron recibidos ayer por los funcionarios del área de Transporte y Movilidad. "Nos dijeron que la empresa sigue inhabilitada porque todavía queda un paso administrativo que corre paralelo al proceso legal. Les van a dar un plazo más que regularicen todo, por eso vamos a esperar hasta mañana (por hoy) para ver si regularizan o no regularizan todo", explicó. "Nos ofrecieron para no estar sin trabajar que hagamos contratos con otras agencias, pero nadie quiere hacerlo porque acá las empresas se manejan de una sola manera, generan una deuda y ahí te tienen agarrado porque no te pagan, nos ofrecen algo que es peor", apuntó.