La última gira de Roger Waters pasó por la Argentina en noviembre de 2018, con dos memorables shows en el Estadio Único de la La Plata. Allí, el ex Pink Floyd no sólo presentó su disco Is This the Life We Really Want? sino que además repasó álbumes de su anterior banda como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall.

El mensaje de Waters volverá a llegar a sus seguidores locales, pero esta vez a través de los cines, con la filmación de los cuatro shows que el músico hizo en Amsterdam, Holanda, en junio del año pasado. Roger Waters: Us + Them fue dirigida por Sean Evans, el mismo realizador de Roger Waters: The Wall, y se podrá ver los días 2 y 6 de octubre en las salas Cinemark, Hoyts y Village de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Las entradas ya están a la venta en las boleterías de cada complejo y en la web de la película .