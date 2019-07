Roberto Marcos Saporiti, ayudante de César Luis Menotti en el plantel campeón del mundo en Argentina '78, aprobó la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, pero advirtió. "Es vital que todos estén convencidos, como parece que están, Chiqui Tapia, Menotti y los propios jugadores, que han dicho públicamente que se sienten cómodos, que están contentos. No sea cosa que en los amistosos haya un traspié futbolístico y cambien de idea y se vuelva a empezar”, agregó el Sapo.



Acerca de la actuación de Argentina en la reciente Copa América, Saporiti hizo hincapié en las dificultades para consolidar un perfil definido (“el equipo tuvo partidos de bajo nivel y tuvo partidos de regular nivel”) y en esa perspectiva rescató algunos nombres propios. “Lo principal fue que aparecieron algunos jugadores. Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Juan Foyth y Leandro Paredes, por ejemplo, que en esa posición de 5 no tiene que ir tanto al suelo y habría que trabajar en lo que le falta, explicarle cómo se debe retroceder, pero después tiene condiciones. Buenas condiciones y buena edad”.



Los nueve meses que faltan para el comienzo de las Eliminatorias para Qatar 2022 son para Saporiti un motivo de preocupación: “No es ningún misterio que las Eliminatorias son muy difíciles y que las que vienen serán más difíciles todavía si el equipo no encuentra la identidad que debería construir. Sin identidad crece el grado de dificultad y de desprotección para afirmarse en la posesión de la pelota, o para recuperarla, y entonces se depende exclusivamente de las individualidades, de lo que haga o no haga Lionel Messi”. Para Saporiti, el astro del Barcelona y Sergio Agüero son los dos faros de jerarquía vigente y que salvo ellos dos “no veo grandes individualidades. Los más jóvenes están en pleno crecimiento. Para que crezcan ellos y el equipo en sí el desafío más grande es buscar una identidad, y encontrarla, antes de las Eliminatorias, porque de lo contrario vamos a sufrir”.



Acerca de Messi, recordó que “él mismo en una conferencia de prensa reconoció que no jugó una buena Copa América” y ahora será cuestión de esperar que “con el descanso vuelva a ser Messi y cuando llegue el momento pueda ayudar a la Selección”. También remarcó como factor a tomar en cuenta la edad de Messi y su larga trayectoria. “Ojo, la edad se va sumando, el desgaste se va sumando, Messi ya ha cumplido 32 años”, concluyó.