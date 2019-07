Es común que los restaurantes kosher decepcionen: ocupados en seguir las reglamentaciones y certificaciones exigidas por la ley judía, muchas veces olvidan la parte más gastronómica del asunto, dejando el (buen) sabor como algo secundario. Pero hay muy buenas excepciones: una de ellas es la que lleva a cabo Alejandro Starosta, chef encargado del servicio gastronómico de AMIA, que hace poco más de un mes abrió Cast Pastrami en una esquina de Once, un take away con una barra de comida al paso.

Allí sirve los tradicionales sándwiches de pastrami que vienen en pan pletzalej (con cebollita y semillas de amapola), pepino encurtido y una deliciosa mostaza con miel ($280 acompañados por una porción de papas cuña). Hay algunas reversiones como el Buenos Aires que trae huevo, humita con cabutia asado y chimichurri; o el Tel Aviv que viene con hummus, huevo, berenjena frita, ensalada de pepino, tomate y perejil con tahine y salsa zhug (ambos $280 con papas). Todos los sándwiches se pueden elegir también en pan brioche; lo que nunca habrá es queso, ya que en la cocina kosher lácteos y carnes no se mezclan.

Además hay sándwiches fríos como el bagel de salmón con guacamole, rúcula y tomate confitado ($250) o un pan semillado de molde con vegetales grillados, salsa teriyaki, rúcula y alioli de almendras tostadas ($200). De postre, hay opciones como mousse de maracuyá (sin leche o crema), el bocado de frutas con almíbar de jengibre ($90) o el baklava ($80), entre otros. De bebidas, aguas saborizadas, gaseosas y cervezas. Todo es casero; el pastrón por ejemplo se cura durante siete días y después se hornea; allí también hacen los encurtidos, las salsas y el pan.

Un detalle no menor: para lograr el sello de kosher, el lugar debe contar con el aval de un rabinato y con un mashgiach o supervisor en el restaurante que certifica todos los procedimientos, inicia los fuegos y las cocciones, y es quien abre y cierre el local.

Lo mejor: más allá de lo kosher o no kosher, en Cast Pastrami se come bien, rico y a precios amigables. Un combo siempre imbatible.

Cast Pastrami queda en Viamonte 2599, CABA. Teléfono: 2086-6932. Horario de atención: de lunes a jueves de 9 a17, viernes de 9 a 15.