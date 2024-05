La Confederación General del Trabajo (CGT) Seccional Salta ratificó la adhesión al paro nacional de hoy. Distintos sectores gremiales, aglutinados o no dentro de esta central obrera, y movimientos sociales se sumaron a la convocatoria y llamaron a paralizar todas las actividades, como el transporte público, las clases y la atención en los bancos. También convocaron a un acto que comenzará a las 10, en la plaza 9 de Julio. También se hará un abrazo simbólico al Banco Nación.

El secretario general de la CGT, Carlos Rodas, encabezó una conferencia de prensa que contó con el respaldo de distintas autoridades sindicales, partidarias y de movimientos sociales. A su término difundieron un documento en el que ratificaron el paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización, al menos en la ciudad de Salta. "Cada región va a hacer su análisis, teniendo como base absoluta lo que hizo la CGT", dijo Rodas.

En ese sentido, dijo que en la Seccional Salta se dialogó con la gran mayoría de las y los representantes de organizaciones sociales y dirigentes sindicales, estén o no dentro de la Confederación, ya que el objetivo máximo era sumar a todos los sectores a la medida de fuerza. "No va a haber una movilización como está acostumbrado porque no va a haber colectivo, pero vamos a hacer un acto denunciando toda la irresponsabilidad, la inhumanidad, y la desafinada política que lleva este desquiciado presidente Javier Milei", afirmó el sindicalista.

Los gremios que anunciaron su adhesión al paro cubren un amplio espectro de la actividad, comprenden a trabajadores de los comercios, de la salud, la construcción, estatales nacionales, de la provincia y municipales; trabajadores rurales, metalúrgicos, de hoteles, gastronomía y turismo; camioneros, trabajadores judiciales; el Sindicato de Luz y Fuerza, trabajadores viales, aerocomerciales, de edificios, mecánicos y los choferes de colectivos. También paran los gremios docentes de todos los niveles.

Dirigentes sociales y sindicales en la conferencia de prensa.

En el documento difundido los gremios y movimientos sociales denunciaron que trabajadoras y trabajadores transitan un "gravísimo momento marcado por un gobierno que en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal sufrido especialmente por los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, los jubilados y pensionados".



Detallaron que los principales perjuicios a los trabajadores son la liberación de los precios en alimentos, medicamentos y servicios esenciales, como la energía eléctrica y el gas, y se agrava por los "salarios de hambre que han perdido su poder de compra". Enfatizaron que las paritarias se encuentran intervenidas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lo que impide una "adecuada actualización". Cuestionaron que el gobierno de La Libertad Avanza avaló la recesión y los "aumentos incesantes" que generaron una caída de la actividad económica y los índices de consumo básicos, "que representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía".

También aseguraron que el gobierno nacional no tiene diálogo social, por el contrario, se "agrede y deshecha a los trabajadores y sus organizaciones, se menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar y se desentiende de la atención de los más vulnerables". Y sostuvieron que se discrimina a las y los hacedores de la economía popular, se desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras "se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e Indigencia que devasta nuestra comunidad".

En rechazo de la entrega del país

El colectivo de organizaciones sindicales, partidarias y sociales expresó su rechazo a la entrega de la soberanía nacional, ejemplificado con la habilitación del Ejecutivo nacional para la instalación de bases militares extranjeras, la privatización de organismos nacionales, la extranjerización de la tierra, bosques, recursos naturales y cursos de agua. "La destrucción y desguace de la República es intolerable", manifestaron.

Sobre la media sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados de la Nación, aseguraron que allí se establecieron una "serie de medidas entreguistas y reaccionarias", avaladas por los votos favorables de 142 diputados y diputadas de La Libertad Avanza (en Salta votaron a favor Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno), el PRO, la mayoría del bloque de la UCRy de Hacemos Coalición Federal. También recordaron los votos a favor del bloque Innovación Federal, integrado por los legisladores salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

"Todos ellos pasarán a la historia como infames traidores a la patria", acusaron. Afirmaron que la media sanción de la Ley Bases ataca los derechos laborales, entrega el patrimonio nacional, y profundiza el hambre y el saqueo de los recursos naturales del país. "Se aprobó primero en general, y luego maniobraron para que no se discuta cada artículo en particular", denunciaron, en referencia a que la votación en particular fue por capítulos completos y no artículo por artículo como es habitual.

De esa manera, se aprobó el paquete que pedía el Ejecutivo nacional, que incluye facultades delegadas, privatizaciones, la derogación de la moratoria previsional, una reforma laboral, la vuelta del impuesto a las ganancias sobre los salarios, el blanqueo de capitales, como algunos de los puntos centrales. "Otorga beneficios impositivos desmedidos para las grandes empresas multinacionales (por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones-RIGI) sin ningún beneficio para el país y en desmedro de la industria nacional y las Pymes", criticaron.

Para los convocantes al paro de hoy en Salta, se fomenta el extractivismo sin valor agregado, ya que "se pretende que la Argentina sea una neocolonia productora de materias primas". Por esa razón pidieron a los senadores nacionales que rechacen el proyecto de Ley Bases. En representación de la provincia, los legisladores que emitirían su voto en la Cámara Alta serían Sergio Leavy y Nora Giménez, por Unión por la Patria; y Juan Carlos Romero, por el PRO.

Sin servicios

SAETA, la empresa prestataria del servicio de transporte urbano e interurbano en Salta, confirmó que hoy no habrá servicio de colectivos en toda el área metropolitana. La medida anunciada por la UTA para todo el país dio inicio a la 0 hora de hoy y se extenderá durante toda la jornada. El servicio se restablecerá con horario y frecuencias habituales el viernes 10. La empresa también informó que hoy se continuará con la gestión habitual en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, aunque aclaró que "quienes tengan turnos gestionados para mañana (por hoy) y no puedan asistir, podrán ser atendidos el viernes o lunes inclusive".

Por otro lado, el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio de Salta no informó la adhesión a la medida de fuerza, por lo que la provisión de combustible sería normal.

En cambio, con la adhesión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), los supermercados, shoppings y comercios de todo el país cuyo personal fijo esté integrado por empleados de comercio, no abrirán sus puertas.

El Registro Civil de Salta informó que garantizará de manera restringida la atención de personas que tenían turnos ya otorgados o debían realizar algún otro trámite en las oficinas de la dependencia. La titular del organismo, Fernanda Ubiergo, dijo que "se va a atender con el personal que logre llegar a sus lugares de trabajo". "Brindaremos la atención a inscripciones de nacimientos y defunciones, toma de trámites identificatorios y jurídicos, lo único que pedimos es tener paciencia ya que seguramente tendremos demoras”, aclaró.

La empresa proveedora de energía eléctrica EDESA comunicó que no habrá atención comercial en sus oficinas. Los reclamos técnicos serán recibidos por los mediosdigitales habituales: 0800-777-33372, [email protected], edesa.com.ar, la App MI EDESA, y la línea de WhatsApp: 387 5492222.