Echada por "abandono de trabajo"

El Casino City Center de Rosario desafectó a Sabrina Brunelli, trabajadora con más de diez años de antigüedad que se encontraba en período de lactancia. Al percatarse que debería pagarle una indemnización mayor por este motivo, la empresa dio marcha atrás con el despido para concretarlo en un futuro cercano, pero sin la multa. Sin embargo, la trabajadora se negó a ser reincorporada, reclamó la indemnización que le correspondía y fue despedida por "abandono de trabajo", según publicó ayer el portal Conclusión.

Brunelli es madre de dos niños, uno de cuatro años y otro de siete meses, está separada y trabajó en el Casino desde que la empresa abrió sus puertas en la ciudad. El pasado 24 de junio ella y otra trabajadora recibieron los telegramas de despidos, en donde se justificaba la medida por causa de una "reestructuración".

La trabajadora despedida explicó que después de recibir el telegrama de despido la llamó un amigo que trabaja en el casino. "Me dijo que iban a dar marcha atrás con el despido porque cuando hicieron la liquidación se dieron cuenta de que me tenían que abonar una multa por el período de lactancia. Yo no entendía nada", agregó.

"A la tarde llegó la escribana diciendo que había sido un error, que se habían equivocado de CUIT, retractando el despido anterior. Consulté con un abogado que me dijo que despedir, me iban a despedir igual, pero que lo iban a postergar por tres meses hasta que se me termine el periodo de lactancia", denunció.

La mujer consultó con dos abogados más que les dijeron lo mismo: el despido no es retroactivo y que era una decisión suya volver al trabajo. "Obviamente que si yo vuelvo en cuestión de tres meses me iban a echar de nuevo, entonces los abogados me recomendaron que no vuelva y que reclame la indemnización", agregó.

Como Brunelli se negó a volver al trabajo, desde el Casino comenzaron a enviarle cartas documento donde la intimaban a regresar a su puesto laboral. "A las 48 horas me mandaron un telegrama diciendo que me despedían por abandono de trabajo. Ellos no quieren abonar mi indemnización, no me pagaron nada, hace tres semanas que me echaron y todavía no me pagaron un peso", denunció la trabajadora.

Ayudada por el Movimiento Rosarino de Mujeres y otras organizaciones, la intención de la trabajadora es realizar una "volanteada" para visibilizar su situación y exponer el comportamiento del Casino.