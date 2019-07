"Vamos a adelantar una de las canciones del nuevo disco, que estará listo hacia fines de agosto o principios de septiembre. La canción se titula 'Anti Romántico' y el disco se llamará Imaginario Popular", comenta a Rosario/12 Juan Manuel Godoy. Matilda, el dúo electropop que integran Godoy e Ignacio Molinos, se presentará hoy a las 23 en Casa Brava (Pichincha 120). "Y esta misma noche estarán trabajando los chicos de Fango Films, con Juan Follonier, el realizador, quien va a filmar el recital, porque con este material vamos a lanzar esa canción como el primer corte. Así que los que vayan esta noche, de alguna manera, van a ser extras o actores del mismo video clip", agrega el músico.

Casi 20 años de trabajo para Matilda, un sexto álbum en camino, y "cada vez que hacemos un disco te diría que estamos sintetizando", explica Ignacio Molinos. "Es decir, si en un principio hicimos un disco y fuimos para un lado, y luego hicimos otro diferente, después realizamos la síntesis de nuestros trabajos previos. Este disco, Imaginario Popular, a lo mejor es el más cancionero de todos, el más relajado. Tal vez porque éste es el momento en el que estamos, un momento más relajado. A mi entender está sonando mejor que todos los discos anteriores. También porque es el primero que hacemos conociendo mejor las herramientas del estudio. Si bien todos los discos son un aprendizaje, en éste pudimos movernos libremente en la producción, en la grabación, y sobre todo en la composición", continúa el músico.

"La idea fue hacer un disco que sea universal, y que no se anduviera con vueltas, si bien está cuidado a nivel producción y letras". Godoy

--Podríamos decir que la trayectoria de Matilda acompaña también el derrotero de la relación entre la música y las nuevas tecnologías.

Juan Manuel Godoy: --En estos casi 20 años empezamos a trabajar y experimentar con las programaciones, con la música hecha en computadora y con sus herramientas, cuando todavía era algo muy reciente, al menos en Rosario. Ahora la tecnología avanzó de una manera impresionante, los programas y las herramientas se fueron renovando y todo se volvió mucho más accesible. De alguna manera, pudimos ver todo ese proceso y experimentarlo. No somos personas que hemos ido a estudiar este tipo de actividad, que podría ser producción musical, sino que lo aprendimos de una manera muy autodidacta. Fue un constante prueba y error con cada disco. Y como decía Nacho, este disco es el que nos agarra más maduros, porque sabemos cuál es la mejor forma de preproducir y cómo grabar, y también porque estamos en un momento en donde no damos tantos rodeos, sea por cuestiones familiares o laborales. Todo eso hace que uno vaya más a lo concreto. Con este disco nos propusimos un poco eso, hicimos cosas que antes no hacíamos. Es decir, éramos una banda más de laboratorio, grabábamos las canciones pero no las ensayábamos tanto. Pero (el disco) El río y su continuidad (2016) nos permitió tocar mucho en vivo, y ese ejercicio hizo que lo aplicáramos ahora. De este modo, a la hora de grabar hubo mucho más ensayo. Eso hizo que por ahí todo fuera no sé si más corto, pero sí más simple.

--Además, los dos comparten una relación que ya es de complicidad mutua.

Ignacio Molinos: --¡Son 18 años, no hemos pasado tanto tiempo con ninguna otra persona! (risas). Nos conocemos mucho. Es como en el trabajo, uno hace una cosa, el otro hace otra, y discutimos cada vez menos. Así es todo mucho más fácil.

--¿Hay, entonces, un sonido distintivo en Imaginario Popular?

I.M.: --El título ya dice sobre lo que para nosotros es la música popular, también porque creemos que es eso lo que hacemos, por supuesto que a través de nuestra idea y filtro. Técnicamente y estéticamente, me parece que lo que hicimos son canciones que podés escuchár como un disco más de los nuestros, pero si les ponés atención, en cada una de las canciones están escondidos pequeños detalles de la música popular o de distintas músicas populares que nos gustan. No es algo explícito, pero está.

J.M.G.: --Está inspirado en músicas que van del rock nacional a lo que puede ser la canción melódica, como Roberto Carlos.

I.M.: --Junto a Motown o Los Beatles. Es amplio.

J.M.G.: --Vas a encontrar pequeños guiños de esas músicas, obviamente pasado a través de nuestra visión. ¡No quiere decir que hagamos un tema como Roberto Carlos! (risas). La idea es la de hacer un disco que sea bastante universal, y que no se anduviera con muchas vueltas, si bien está cuidado a nivel producción y letras. Tratamos de que fuera directo, para nada introvertido y bien para afuera.