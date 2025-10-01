Son tiempos de confusión. Quizás por eso la Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que avanza sobre las libertades de padres, madres o tutores que cobren asignación universal por hijo o hija, a quienes les prohibe el acceso a casinos y salas de juegos de azar. El objetivo declarado es cuidar que estos beneficios lleguen a sus destinatarios, pero la ley no dice cómo se logrará eso con solo prohibir que sus padres, madres o tutores no puedan entrar a un casino.

La media sanción se aprobó con solo dos votos negativos, de José Gauffín (del bloque Independencia) y Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño), mientras que el libertario Roque Cornejo se ausentó en el momento de la votación.

El proyecto, que pasó al Senado para la revisión, prohíbe el "ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas, a todas aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo otorgados por el Estado Nacional o Provincial" y con el fin de aplicar esta prohibición, crea un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales.

El objetivo de la medida, presentada por el diputado Gustavo Dantur (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), es la protección de estos fondos estatales, que están destinados a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la buena intención no remedia la simplificación de la iniciativa a la hora de tratar de defender el interés superior de las infancias. La realidad suele ser más compleja. Por caso, si de desvío de los fondos de la AUH se trata, se podría poner la lupa en la retención de tarjetas que hacen muchos comerciantes en el Chaco salteño, que luego imponen precios exhorbitantes a la mercadería que entregan a padres y madres.

“No es una ley que viene a quitar ningún derecho de nada. No es una ley que va en desmedro de los más vulnerables. Muy por el contrario, viene a resguardar el interés que es que estos beneficios lleguen a donde tienen que llegar y no quedan en una banca en un casino”, sostuvo Dantur en el inicio del debate.

“El verdadero espíritu de esta ley es cuidar el interés superior del niño”, agregó antes de referirse a la problemática de la ludopatía. "Nos afecta a todos. No respeta ningún rango social, atraviesa todas las capas de la sociedad", pero hace "más daño" en "aquellas familias más vulnerables", y el Estado tiene la obligación de "velar que los recursos lleguen a donde realmente fueron destinados”, sostuvo.

“Tenemos el deber moral de acompañar esta ley” que “no viene a restringir ninguna libertad, no viene a coaccionar ningún derecho”, aseguró, entre otros argumentos, entre ellos, citó la ley 26081, de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Reparos constitucionales, legales y de parcialidad

Solo José Gauffín y Roque Cornejo hablaron en contra del proyecto. El primero hizo observaciones técnicas, mientras que el segundo se enfocó más en golpes bajos, con las consiguientes respuestas del oficialismo provincial, con lo que en ese aspecto el debate derivó por cuestiones que no tenían que ver con el tema.

“Es discriminatoria, sin duda”, “tiene reparos constitucionales, tiene reparos legales, tiene reparos de parcialidad”, sintetizó Gauffín sus observaciones sobre la iniciativa.

El legislador comenzó cuestionando la creación de un registro de beneficiarios de planes sociales. Señaló que se haría sobre una base de datos que no es de la provincia, dado que la asignación universal y otros beneficios no contributivos (como las pensiones por discapacidad) los otorga el Gobierno nacional. "(Antes de legislar) habría que ver si la Nación está de acuerdo y accede a transferir esa información”, observó.

En lo ideológico, criticó el proyecto como una muestra de “esa típica visión de un Estado paternalista”. En contraposición, dijo que quiere "una sociedad mucho más libre y que crezca como tal”.

También lo tachó por "parcial" porque "apunta solamente a uno de los aspectos nocivos que tiene la sociedad” y que atenta contra la economía de las familias pobres e indigentes. Con el mismo criterio se podría prohibir la compra y consumo de alcohol y tabaco, razonó.

Además, le hizo una objeción legal. Va contra la ley de habeas data, que protege los datos personales y garantiza el derecho a la intimidad, sostuvo. “Acá le vamos a dar a concesionarios privados del juego toda la base de datos" de beneficiarios de la asignación universal por hijo y pensiones. “No podemos manejar tan libremente la base de datos", advirtió.

Asimismo, Gauffín destacó la vigencia de las cláusulas constitucionales que tienen que ver con las libertades, "el artículo 14 y el artículo 19", ¿por qué alguien que cobra estas ayudas no podría ir a un casino o juego de azar?, preguntó. "No estoy haciendo una reivindicación del juego, estoy haciendo una defensa de la libertad", aclaró.

Roque Cornejo (LLA) sostuvo que el proyecto muestra el "Estado hipócrita”, que pone sobre la gente cargas que no está dispuesto a sobrellevar.

Después de fustigar al oficialismo provincial y al kirchnerismo (siempre número puesto a la hora de las críticas), desafió a la mayoría a prohibir el juego en la provincia. “Ataquemos la raíz de los problemas” o se tocan intereses si se va contra quienes manejan los casinos y casas de juegos de azar, sostuvo.

La ideología marxista, bergogliana, kirchnerista

El diputado conservador popular Guillermo Durand Cornejo fue el segundo en exponer para adelantar su voto positivo. “El estado tiene la obligación de controlar todas las ayudas sociales” y que vayan al fin que se previó, sostuvo.

En contraposición, cuestionó a quienes defienden la libertad de los habitantes del suelo argentino a diponer de sus dineros. “Hay personas que entienden” que quien cobra una ayuda social tiene derecho a usar ese dinero como considere. “Y eso es falso, eso es merced a una teoría, a una ideología marxista, bergogliana, kirchnerista”, afirmó.

Ya en el tramo final de la discusión hubo otras expresiones a favor del proyecto. Se mezclaron en esas intervenciones la necesidad de cuidar que los recursos dinerarios destinados a la infancia vulnerable lleguen a ella y la problemática de la ludopatía y los casinos y casas de juegos de azar.

Este proyecto “busca cuidar los recursos del Estado que van a los niños”, dijo Daniel Segura (JGSC), que es de General Güemes. "Los casinos en nuestros pueblos son una fábrica de pobreza. Generan daño”, añadió. Y adelantó que “acompañaría un proyecto para que no funcionen más los casinos”.

Matías Monteagudo (Unión Salteña – UCR), de Tartagal, dijo que “en las zonas más vulnerables se acrecienta más" la afición por los juegos de azar. “Por qué el padre o el tutor va a hacer mal uso” de la AUH e ir a gastarlo en un casino, planteó.

Mirtha Miller (Evita Conducción), que también es de Tartagal, contó que en su ciudad se ve que de la fila para cobrar beneficios la gente pasa a las casas de juego. “También apoyaría un proyecto para que se cierren todos los casinos”, afirmó.