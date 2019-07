El profesor rebelde que convirtió a Salta en el semillero del Instituto Balseiro

Por Pablo Esteban

Daniel Córdoba nació en Jujuy pero es conocido como “Daniel Salta”. Tiene 55 años, riega su pasión por la física en tierras norteñas, donde asegura que se cocinan las empanadas más ricas del mundo. Sus amigos lo suelen catalogar con una frase típica: “Es muy duro para las blandas y muy blando para las duras” y él, por su parte, responde como siempre, en silencio y con una sonrisa a media asta. “A diferencia de los físicos que son de pocas palabras, yo charlo hasta por los codos”, suelta relajado. Leer nota completa

Educación clandestina

Qué interesante que un docente genere espacios por fuera del nefasto triángulo que burocratiza la enseñanza, que estipula iguales tiempos para todos, con horarios y espacios encorsetados y sin lugar para equivocarse y aprender en base a problemas interesantes. Una pena que esas cosas siempre se tengan que hacer casi "en la clandestinidad", y que solamente sean visibilizadas y premiadas si, como en este caso, tienen un impacto "exitoso" desde el punto de vista de los logros de los alumnos. Más que preguntarnos si habrá más Danieles, habría que preguntarse si habrá más instituciones dispuestas a proveer estos espacios y hacer que ir a la Universidad no sea una estresante carrera por escribir, leer y evaluar parciales estandarizados en tiempos récord.

Seis

Modelos formateados

La curiosidad es una propiedad natural de los niños y los jóvenes. Quieren saber, quieren aprender. Por desgracia la escuela, o mejor dicho los docentes (tal vez no todos) formateados socialmente e institucionalmente, confunden enseñar con formatear. Entonces la curiosidad, la capacidad de explorar, quedan sepultados por la necesidad de "aprobar", por el resultadismo conductista. Esto frustra a docentes y alumnos. A los docentes porque malogran su vocación, renunciando a la creatividad que deben poner en juego ante cada grupo con sus particularidades. A los jóvenes porque atrofian su capacidad de explorar o la dirigen hacia experiencias poco saludables. Así la sociedad se va nutriendo de personas acríticas y poco creativas, dóciles y conformistas. Así nos va. Por suerte existe Daniel (y deben haber otros Danieles que no conocemos aún) porque...el amor es más fuerte. Hay esperanza.

Rololomb

A contramano

Hace 44 años que trabajo en Brasil, no hago comparaciones, pero puedo creer que el medio académico se ha ido separando cada vez más de las clases populares y de la verdadera ciencia, al mismo tiempo. En contramano de la Reforma Universitaria de 1918. Por otro lado, con el gobierno actual, con tal de atacar la educación, son capaces de procesarlo por haber usado ilegalmente la sala de clases de los sábados. Ni decir si fuera alguien de orientación política diferente al gobierno.

Lunazzi

El gobierno nacional publicó esta mañana una resolución que crea un Servicio Cívico Voluntario en Valores que estará a cargo de la Gendarmería Nacional . Será de inscripción voluntaria para jóvenes de entre 16 a 20 años, es decir que abarca a chicos cuya formación debe estar a cargo todavía de la escuela secundaria. Con la medida, el macrismo sigue con su línea de "mano dura" de cara a las elecciones en busca de votos a su derecha. "El Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales", dice la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial. Leer nota completa

Reclutar al vulnerable

Esto es una barbaridad por donde se lo vea. (1) un dispositivo de este tipo se debe crear por ley, no por una resolución ministerial, porque es una institución nueva (como si fuera un servicio civil o militar), que demanda el debate legislativo; (2) el Ministerio de Seguridad no tiene atribuciones para una acción de este tipo, según la propia Ley de Ministerios citada por la Resolución; (3) la Gendarmería no tiene la menor habilidad ni las facultades para formar ciudadanos; éste es un tema del Ministerio de Educación. Los considerandos son claros: se alude a jóvenes en situación de vulnerabilidad como expuestos al narcotráfico (como si fuera los únicos que consumen droga). O sea: dado que la Gendarmería está afectada actualmente a seguridad interna, este "servicio" podría convertirse en un nuevo instrumento de represión o control social. Un dislate conceptual y legal. Por lo visto, los servicios jurídicos del Estado están de adorno. Alberto

"Van a saludar a la bandera todas las mañanas", planteó la titular de Seguridad al hablar de la colimba optativa que creó el Gobierno. El ministro de Educación admitió que es para paliar un fracaso de su cartera: "Es para los chicos que hoy no están haciendo nada, que han abandonado el secundario”, dijo Finocchiaro. Leer nota completa



Adoctrinamiento de pobres

El servicio cívico voluntario para los NI-NI, es por un lado una forma de adoctrinamiento de pobres, en donde a cambio de un plato de comida y un lugar donde dormir se aseguran de tenerlos controlados y de paso lavarles la cabeza. No están ofreciendo “oportunidades”, están buscando un modo de adoctrinamiento para manipular a un grupo social que ellos ven como “un problema”, los consideran “delincuentes potenciales”, los ven como vagos cuando es el Estado mismo el que llevó la pobreza a niveles de décadas pasadas y la desocupación nuevamente a los dos dígitos, inculcándoles sus propios valores y modos de pensar y los adoctrinan para que sean obedientes y sumisos. No creo que una fuerza como la gendarmería, que está a mitad de camino entre la policía y los militares, que es responsable de la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de matar civiles de continuo, de perseguir a los jóvenes en las villas y reprimir las protestas sociales, de realizar el peritaje trucho por la muerte de Nisman, pueda enseñar ningún valor, menos de civilidad ni respeto a nada. Se trata de una fuerza cuestionada y desprestigiada que no puede dar ejemplo de nada. Hay organizaciones como la UOCRA con instituciones que enseñan oficios, donde muchas veces los profesores son profesionales de esos mismos oficios que podrían tranquilamente hacerse cargo de esta tarea con el presupuesto adecuado. A organizaciones como esta es a las que hay que darles presupuesto y empuje para que los jóvenes que no estudian ni trabajan aprendan un oficio y se integren al mercado laboral. En un momento en donde las escuelas se caen a pedazos, sin gas para paliar el frío y con faltante de alimentos en los comedores escolares emplean dinero del Estado para poner justamente a la gendarmería a educar jóvenes. Los gendarmes no son educadores. El Ministerio de Educación no puede ni debe avalar tamaña barbaridad. A estos jóvenes no les ofrecen una salida que represente tener su primer trabajo, no le ayudan a terminar su educación con becas de estudio y facilidades, les ofrecen adoctrinamiento dentro de los cuarteles (...) Mientras el presidente por el Frente Patriota, el neonazi Alejandro Biondini insiste con la restauración del Servicio Militar Obligatorio, Bullrich busca una forma de instaurarlo dentro de lo que la “legalidad institucional” pueda permitir (...)

RaulEH

Por Eduardo Aliverti

Desde hace unas tres semanas había el dato de que Ex Cambiemos se disponía a una campaña virulenta, con una ponzoña que en esta oportunidad se haría ostensible pero que de ningún modo es desconocida entre propios y ajenos. Ocurre que las memorias colectivas son o parecen cada vez más cortas. Quizá es producto no único, pero sí sustancial, de la excitación permanente, individuada, agresiva, a que lleva el medio ambiente comunicacional en tiempos de redes y repentinización constante. Si es por las propagandas electorales, el equipo gobernante trabaja con la suciedad casi desde sus comienzos. Sirve refrescar antecedentes “lejanos”, para observar que no hay mayores sorpresas en el grado de mugre trasuntado por el oficialismo. Leer nota completa

Juego de provocaciones

Hay una delgada línea que separa plantarse firme en denunciar los muchos desastres de esta gestión, de manera clara, ingeniosa y veraz, incluso irónica; y en no caer en un juego de provocaciones que buscan “sacar” a los candidatos oficialistas, principalmente Alberto Fernández. Cualquier gesto adusto o respuesta dura a un “periodista” que lo acosan será leído como una prueba de renovada ‘violencia K’. Son expertos en eso. Digo esto teniendo en cuenta la crítica de Atilio Boron en esta misma edición a no quedarse en una actitud meramente defensiva, en buscar ocupar el centro del ring y en coordinar mucho mejor el discurso opositor, como si sabe hacerlo disciplinadamente el oficialismo.

Hugomon

La verdad sin maquillaje

También hay un peligro en jugar a la defensiva siguiendo las reglas del otro. Es como dejarle al oponente que trace las carreteras argumentales y discursivas, ponga los puestos de peaje, y después tener que transitar por esos carriles creyendo que no hay otros. Una cosa es tener registro del otro, y otra cosa distinta es dejar que el otro condicione y direccione la campaña de uno. Se le critica a Macri que sin Cristina en el centro de la escena no tiene radio de maniobra. Entonces no hagamos eso y enfoquémonos en decir lo que tengamos que decir, no pensando en Durán Barba, sino en la gente y apostando a que la verdad también tiene su propio peso gravitacional en el que escucha. No hay que moderar ni maquillar la verdad: hay que decirla más fuerte y más seguido. Lo escuché a Santoro (Leandro) el domingo en C5N planteando «No digamos esto, porque ellos van a decir tal cosa, no vivamos en una casa y en un barrio lindo porque nos van a acusar de hipócritas, no actuemos de este modo porque ellos van a argumentar tal cosa...». No me pareció un enfoque sabio ni ganador. De solo escucharlo sentía: «Este pibe ya perdió». Y me sorprendió cómo Carolina Papaleo le marcó la cancha. Me parece bien ser moderado en el estilo, pero frente a la maldad, a lo maquiavélico, está bien molestarse un poco en cámara y decir «este es mi límite»..., y mostrar que ciertas cosas repugnan a la conciencia: «Esto no se hace. No es correcto ni como periodista ni como ser humano. Cuando quieras preguntar sin hacer trampa, hablamos, no por mí, sino por respeto a la gente». En esta época de Black Mirror es difícil saber de antemano qué incidencia real tiene la cuestión táctico-mediática, la manipulación discursiva y la estrategia de imagen en una campaña electoral. También siento que reducir la campaña a una esgrima mediática es vaciarla de sentido y de contenido político real, y en cierta forma es como darles la razón a los que quieren democracias y elecciones sin «política».

Paula_T

Por Jorge Alemán

Después del 15M, a medida que se iban produciendo sus distintas lecturas, el evento fue interpretado como una crisis de representación y en particular del bipartidismo español. Por esta pendiente fue surgiendo una izquierda decidida a traducir políticamente el 15M. El carácter instituyente de aquel acontecimiento exigía el riesgo inevitable de la prueba institucional y sus inercias. Es sabido que lo institucional está construido de tal modo, que en muchas ocasiones está al servicio de borrar o difuminar el acto instituyente que lo hizo posible. Podemos se hizo cargo de esa aventura. Las premisas teóricas que comenzaron a acompañar a Podemos en su andadura se fueron, sin ningún plan premeditado, vinculando a posiciones gramscianas y al posmarxismo laclausiano. La hipótesis "Populista" fue discutida en todos sus aspectos y revisada en sus distintas construcciones. Leer nota completa

Lectura recomendada

Hay un pequeña y entretenidísima obra de Marx, de fácil, rápida y recomendable lectura, que se llama "La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850" . Allí nos explica cómo, en un momento preciso y dado de la historia de ese país, la clase obrera defendía los intereses de la pequeña burguesía; la pequeña burguesía, los de la burguesía industrial; la burguesía industrial, los de la financiera, y así para arriba hasta la aristocracia rural. Un muy brillante ejemplo de análisis de la correlación de fuerzas y de sus elementos objetivo y subjetivos determinantes. También de sus razones y "momento de realidad", por cierto, breve, condicionado, pero innegable. Útil quizá no sólo para entender al Podemos, sino también lo que está pasando en nuestro país. En Italia, los "marxistas reaccionarios" que luchan contra la inmigración sepultan sus principios, sus valores esenciales: la solidaridad, el primero de ellos. Y no pueden ser anti-capitalistas sin solidaridad. Eso no Podemos.

Wilfredo

Podemos aprender

Podemos junto con Mélenchon, los portugueses en el gobierno y Corbyn, son aliados europeos interesantes para nuestros populismos. Lo mismo Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortes, en EEUU. Creo que la discusión acerca de si son socialdemócratas, o no, es interesante desde lo teórico, pero a los efectos prácticos no es más que semántica. De Podemos, podemos (!) aprender mucho respecto de formas horizontales de organización política y comunicación.

Esteban1612

El canal de televisión C5N sufrió ayer un nuevo allanamiento en el marco de una causa en la que se investiga una presunta defraudación en la compra original de ese medio. Personal policial de Defraudaciones y Estafas secuestró documentación y libros contables por orden del juzgado Criminal y Correccional 45. Leer nota completa



Autarquía y gobernanza

En base a lo que se sabe hoy en día: que los medios son socios del mayor negocio global existente (la "adquisición" de gobiernos para saquear países) propongo que se nacionalice el 50% de los medios de todo tipo. Los mismos deberían constituirse como sociedades de estado y cooperativas con autarquía y gobernanza participativa y auditorías cruzadas. El otro 50% debería estar fuertemente regulado en el marco de una legislación específica que aún hay que desarrollar. Quizás haga falta también un fuero judicial especializado en medios. No creo que se pueda tener una verdadera democracia sin el control social de los medios. No veo que ningún partido levante esta bandera de independencia.

Nutria

Control social y análisis de discurso

Pero frente a esta batalla que proponés, en la cual me quedo pensando, tenés otra más grande, que es la batalla por las redes sociales y la penetración de otros mensajes, que operan globalmente y en la nube... Creo que el control y sus formas son un campo que hay que repensar, sobre todo para la generación mía (¿nuestra?) que tiene una cuestión de principios muy fuerte con la "noción sagrada de las libertades" y el recuerdo del fascismo, pero a la vez hay que ponerse a trabajar con nuevas competencias que se plantean como imprescindibles en esta época de subjetividades mediáticas. Soy investigadora, entre otras cosas de un campo particular que es la Educación Crítica, y cuyos ejes se echan en falta en la educación actual y podrían hacer mucho por mejorar el trabajo en las escuelas. Vengo proponiendo desde hace tiempo que en los niveles primario y secundario se enseñe análisis de los discursos a los niños, no solo en relación con libros y textos más formales, sino especialmente con otros mensajes, como el texto periodístico y publicitario, discursos orales, tuits, posteos, memes, productos audiovisuales, etc...

Los chicos pueden aprender a reconocer, de manera adecuada a la edad, los niveles de intención y enunciación implícitos y explícitos en un mensaje, la relación entre la manipulación de un discurso y su eficacia, su recepción, la relación de los big data con los discursos que se producen en las redes, lo que es una burbuja de filtros, etc. Esta competencia es un empoderamiento fundamental e irreversible, pues una vez que se aprende, no puede "desaprenderse" y los sujetos ya no vuelven a exponerse a los mensajes con la misma vulnerabilidad. La otra competencia que también debe enseñarse desde el nivel primario es la selección crítica de los contenidos, sobre todo en relación con las fuentes y las redes. No todo lo que se dice en internet o en los medios es cierto. Pero si al análisis del discurso le sumamos capacidades de selección (o curaduría de la información), tenemos a un joven que puede evaluar críticamente qué fuentes son más confiables que otras, cómo contrastar y validar la información, de lo mucho que hay disponible, qué es lo que aporta valor real, etc.

Son cosas complementarias a tu propuesta.

Paula_T