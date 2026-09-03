Se resintió Paredes, no jugará el sábado y está en duda para el martes

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Una victoria con algunas secuelas dejó el paso por Córdoba

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El capitán xeneize ni siquiera pudo terminar el partido para patear un penal y quedó complicado para la seguidilla que se le viene al equipo de Arruabarrena.

FOTOBAIRES copa argentina 2026 boca velez
Boca tuvo un festejo mesurado en Córdoba FOTOBAIRES

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