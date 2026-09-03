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La idea es sumar dos o tres partidos en la próxima Fecha Ficha
La Selección volverá a jugar en el país
Será en distintas sedes porque el Monumental está ocupado varios días por recitales. Rosario y Córdoba, las alternativas.
03 de septiembre de 2026 - 21:30
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ALEJANDRO LEIVA
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