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Tras su paso fallido por River, Galarza Fonda fue presentado en Inter Miami
Galarza Fonda llegó a préstamo por una temporada, tras el acuerdo entre loc clubes que incluye una opción de compra. En caso de cumplir con objetivos, su traspaso definitivo será obligatorio.
03 de septiembre de 2026 - 22:02
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Matías Galarza Fonda fue presentado en Inter Miami.
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