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Sociedad

Se publicó en el Boletín Oficial

Paritaria empleadas domésticas: ¿cuánto aumenta el sueldo a partir de septiembre?

El cronograma establece incrementos hasta diciembre y sumas no remunerativas.

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721865-g0080780-7a.jpeg 721865-g0080780-7a.jpeg Carolina Camps

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