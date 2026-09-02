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El Mundo

Generó repudió internacional

El ministro israelí Ben-Gvir publicó un video de IA de palestinos en una cinta transportadora

El contenido, posteriormente eliminado, retrata el deterioro físico y mental de los prisioneros.

REDES SOCIALES Itamar Ben Gvir video prisioneros palestinos enviados matadero industria
El video de IA de prisioneros palestinos en una cinta transportadora. REDES SOCIALES

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