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El Gobierno busca bloquear la sesión del 9 de septiembre en Diputados

La oposición presiona para discutir el endeudamiento familiar en el Congreso

Con el objetivo de dilatar el debate, La Libertad Avanza propuso reuniones y un dictamen para el 30 de septiembre. Los bloques opositores reclaman un plenario conjunto y mayor celeridad.

Por Eva Moreira
CONISION DE FINANZAS ARCHIVO

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