Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
"Nunca funcionó", dijo
Milei y un ¿sincericidio? sobre su modelo económico
El presidente argentino pudo rectificarse y decir que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto”, durante el discurso en el que reivindicó el golpe de Pinochet.
03 de septiembre de 2026 - 19:06
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Milei durante su alocución en Santiago de Chile.
noticias argentinas
Temas en esta nota:
Chile
Javier Milei
Últimas Noticias
Denuncian persecución sindical
Medida de fuerza sorpresiva en la línea A: trabajadores del subte reclaman por descuentos salariales
Educación Pública
Córdoba lanzó un programa integral para frenar la deserción escolar en la secundaria
De Punta Arenas a Puerto Argentino
Chile busca activar una ruta marítima a las Islas Malvinas y Milei enfrenta otra polémica diplomática
Por
Natalia López Gómez
"Nunca funcionó", dijo
Milei y un ¿sincericidio? sobre su modelo económico
Exclusivo para
Messi, el duelo del héroe y del Padre
El lugar del Otro en nosotros
Por
Sergio Zabalza
Doble condena
El juicio, en Córdoba, a dos varones trans que no tuvo perspectiva de género
Por
Euge Murillo
Generó repudió internacional
El ministro israelí Ben-Gvir publicó un video de IA de palestinos en una cinta transportadora
El Gobierno busca bloquear la sesión del 9 de septiembre en Diputados
La oposición presiona para discutir el endeudamiento familiar en el Congreso
Por
Eva Moreira
El País
De Punta Arenas a Puerto Argentino
Chile busca activar una ruta marítima a las Islas Malvinas y Milei enfrenta otra polémica diplomática
Por
Natalia López Gómez
"Nunca funcionó", dijo
Milei y un ¿sincericidio? sobre su modelo económico
Contra el ajuste de Milei
Emergencia en barrios populares: la oposición presentó un proyecto para garantizar obras de integración
Durante las cumbres de la OMC y el G20
Sobreseyeron a Arribas y a otros jefes de la AFI macrista por el espionaje contra periodistas
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 3 de septiembre de 2026
Relevamiento del CEPA sobre el retroceso industrial en la era Milei
Políticas antiindustriales
Por
Mara Pedrazzoli
En plena crisis, el Gobierno de Milei le dio la espalda a las fábricas
El amargo cumpleaños de la industria argentina
Por
Leandro Renou
Mastellone perdió 5 mil millones de pesos en un semestre
Caída récord de consumo de lácteos
Sociedad
Denuncian persecución sindical
Medida de fuerza sorpresiva en la línea A: trabajadores del subte reclaman por descuentos salariales
Afectó a ChatGPT, Gemini, Claude y Grok
Las plataformas de inteligencia artificial sufrieron una caída a nivel global
Se publicó en el Boletín Oficial
Paritaria empleadas domésticas: ¿cuánto aumenta el sueldo a partir de septiembre?
A dos años de la denuncia
La Justicia de Mendoza sobreseyó a dos rugbiers franceses acusados de violación
Deportes
En su llegada a Monza
Franco Colapinto rechazó la sanción de la FIA: “No estoy de acuerdo”
Serán en Argentina
Comienza la era post Messi: AFA confirmó los amistosos de la Selección
La final se disputará en noviembre
Boca vs. Racing por la Copa Argentina: cuándo se jugarán los Cuartos de Final
Francisco Álvarez podría llegar a sumarse al plantel millonario
River le apunta a su décimo refuerzo