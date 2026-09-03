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Sobreseyeron a Arribas y a otros jefes de la AFI macrista por el espionaje contra periodistas
Para la justicia, las tareas de inteligencia estuvieron justificadas ante un posible contexto de violencia. El CELS apelará la decisión para que no se consolide un escenario de impunidad.
Por
Luciana Bertoia
03 de septiembre de 2026 - 16:10
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