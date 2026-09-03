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El País

Durante las cumbres de la OMC y el G20

Sobreseyeron a Arribas y a otros jefes de la AFI macrista por el espionaje contra periodistas

Para la justicia, las tareas de inteligencia estuvieron justificadas ante un posible contexto de violencia. El CELS apelará la decisión para que no se consolide un escenario de impunidad.

Por Luciana Bertoia
Gustavo Arribas
Gustavo Arribas NOTICIAS ARGENTINAS

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