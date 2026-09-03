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Un discurso anclado en la "batalla cultural" contra la izquierda
Milei fue a Chile y reivindicó el golpe de Pinochet
En el marco de un foro regional de derecha, el presidente argentino elogió “el derrocamiento del comunista Allende” y la política económica de la dictadura en el país vecino.
03 de septiembre de 2026 - 14:39
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