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Sociedad

El Gobierno dio medidas alternativas mientras solucionan los inconvenientes

Tarjeta SUBE: detectan problemas en la acreditación de cargas electrónicas

Las tarifas de trenes, colectivos y subtes se actualizaron este mes con aumentos que varían según la jurisdicción y el medio de transporte.

Tarjeta Sube
Tarjeta Sube Tarjeta Sube Ministerio de Transporte

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