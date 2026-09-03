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Cultura

El músico brasileño toca el viernes 4 en La Trastienda

Lenine: “Siempre busco llegar a lugares diferentes”

Electrónica, rock y Nordeste es la combinación que define al músico y compositor, que presentará el disco “EITA” además de sus clásicos.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
Lenine
Lenine trae un disco con "un marcado sentido de reinicio". GILDA MIDAN

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