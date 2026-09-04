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Un freno a la erosión que provoca el desierto de Taklimakán

Cerrar el cerco con vegetación para que la vida prospere sin cesar

Un tramo de la barrera verde del desierto de Taklimakán. Xinhua -

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