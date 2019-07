Alberto Fernández difundió este sábado un video por el Día del Amigo. El precandidato presidencial del Frente de Todos difundió en Twitter el video en que se lo ve en actos de campaña mientras suena una canción. Al final se revela que es el propioex jefe de Gabinete quien canta, guitarra en mano.

“Y te buscaré en el cuento que en septiembre presentí para que no quede suelta sin saber adónde ir”, se escucha mientras se ve a Fernández de recorrida. “El poema que escribí cuando el sol no se asomaba por aquí porque vos no amanecías junto a mí”, cierra el candidato opositor, en medio de aplausos y la frase “Algunos sentimos como vos…feliz Día del amigo”.