Racing, vigente campeón de la Superliga, iniciará su temporada este domingo cuando se mida con Boca Unidos de Corrientes, del Torneo Federal A, por 32avos. de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 17.10 en el estadio de Lanús (televisación de TyC Sports), y el ganador se medirá en la siguiente fase con Atlético Tucumán, que eliminó por su parte a Platense.

El certamen federal se ha vuelto un verdadero enigma para el club de Avellaneda en los últimos tiempos. Tras llegar a la final en la primera reedición de la Copa en 2012 (derrota 1-2 con Boca), de allí en adelante, la Academia ha sumado numerosas frustraciones tempraneras: eliminación en 16avos. en 2014 (0-1 con Tristán Suárez); en octavos en 2014 (0-1 con Argentinos Juniors); en octavos en 2016 (0-1 con Gimnasia de La Plata); 16avos. en 2017 (2-4 con Olimpo de Bahía Blanca) y salida en 32avos. en 2018 (0-1 con Sarmiento de Chaco).

Para esta temporada, Racing incorporó a Matías Rojas (Defensa y Justicia), David Barbona (Atlético Tucumán) y Walter Montoya (Cruz Azul, de México), mientras que Eduardo Coudet aguarda por el arribo del lateral derecho José Luis Rodríguez Bebanz (Danubio, de Uruguay) para reforzar la zona defensiva tras la salida de Renzo Saravia a Porto, de Portugal (además, Guillermo Pol Fernández fue vendido a Cruz Azul).

Sin embargo, la única cara nueva --aunque no tanto-- que hará su aparición frente a los correntinos será la del mediocampista Diego "Pulpo" González. El ex Lanús pasó el último año en calidad de cedido en Tijuana, de México, donde disputó 34 partidos y marcó un gol. Este viernes, la Academia dará inicio a la temporada 2019-2020 de la Superliga cuando se mida con Unión de Santa Fe en Avellaneda.

Por su parte, Boca Unidos, viene de realizar una temporada mediocre en la tercera división del fútbol argentino, donde quedó lejos de pelear por el ascenso a la Primera B Nacional. El elenco correntino, dirigido por Daniel Teglia, tendrá entre sus filas algunos nombres conocidos del fútbol local, como el atacante ex Rosario Central Antonio "Toni" Medina, el mediapunta ex Independiente Martín Fabro y el lateral izquierdo ex Racing Loenardo Baroni.

RACING CLUB: Arias; Pillud, Sigali, Donatti, Soto; M. Díaz; Solari, D. González, Zaracho; Cvitanich, L. López. DT: E. Coudet.

BOCA UNIDOS DE CORRIENTES: Aquino; F. Godoy, Ricardone, A. Morales, Baroni; R. Benítez, Ojeda, Fabro, Maciel; G. Morales; Medina. DT: D. Teglia.

Estadio: Lanús. Arbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 17.10. TV: TyC Sports.