Quentin Tarantino reveló cuál fue la reacción de Roman Polanski al saber que sería uno de los personajes de Erase una vez en Hollywood: "Un amigo en común me llamó y me dijo que Roman no estaba indignado, solo tenía curiosidad. Ese amigo vino a casa, leyó el guión y le dijo que no tenía nada de qué preocuparse", dijo el director al sitio Deadline. La frase parece ser una respuesta a la enfurecida reacción de Emanuelle Seigner, esposa del realizador que no puede volver a Estados Unidos por su carácter de prófugo por violación de una menor en los '70.