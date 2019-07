Cientos de miles de personas marcharon este lunes para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Se trata del décimo día de protestas tras la filtración de mensajes privados entre el mandatario y sus colaboradores.

Los manifestantes ocuparon desde la mañana el Expreso Las Américas (la principal avenida de San Juan, capital de Puerto Rico), en la mayor manifestación contra Rosselló desde que estalló el conflicto. La movilización volvió a contar con la presencia de reconocidos artistas del país que se pusieron al frente del reclamo, como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, que arengaron a los presentes subidos a un camión de carga.

Entre decenas de banderas puertorriqueñas y cánticos como "Ricky no está aquí, Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país", los manifestantes coparon las calles de San Juan. "Yo no entiendo cómo el gobernador no escucha el clamor del pueblo, es una falta de madurez, de carácter moral. ¡El mensaje es claro!", exclamó Melissa Mark Viverito, política demócrata que viajó desde Nueva York para participar de la movilización.

Rosselló ha manifestado que no renunciará a su cargo, aunque cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político. "Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado", sostuvo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que respalda la anexión de la isla como Estado 51.

Pero el pedido de disculpas y las renuncias parciales no parecen convencer al pueblo puertorriqueño. "No es suficiente. Debe entregar el poder a los nuevos líderes", comentó Isham Rodríguez, de 36 años, mientras golpeaba una cacerola. Otra manifestante llevaba un cartel que decía "Ojalá nuestros 4645 muertos te jalen las patas. Ricky Renuncia".

Ricky Martin, una de las figuras públicas más influyentes de Puerto Rico, es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual. "Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico", dijo el cantante el domingo. Residente, ex integrante de Calle 13, añadió que el mensaje de Rosselló era "una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico". "No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Es por toda la corrupción que hay detrás de ti. Gente murió por tu cabrona culpa", expresó en su cuenta de Instagram.

A la jornada de protesta se sumaron además sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y empleados de la Universidad Estatal de Puerto Rico.