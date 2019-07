El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, subió un video en el que se lo ve de recorrida junto a la fórmula para la gobernación, Axel Kicillof y Verónica Magario, pero también con aquel empresario Daniel Millán, que en 2015 se hizo conocido por un video viral en el que le contaba a sus empleados de una firma cosmética que estaba preocupado porque había que elegir entre dos modelos, uno productivo y otro especulativo. "Esta campaña no la vamos a ganar desde un atril. La vamos a ganar si lo que hizo Daniel hace cuatro años, a partir de hoy y hasta el 27 de octubre, lo hacemos cada uno de nosotros en el bar, en la parroquia, en la panadería. No puede haber un vecino o vecina en San Martín que no esté convencido que este es el camino", pidió Katopodis a los trabajadores.

Loading tweet ...