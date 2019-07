La Copa Libertadores suele tener otro envión cuando se inician las instancias decisivas. Los octavos de final ya son un lugar donde la adrenalina aumenta, sobre todo si el rival es un equipo brasileño. Y River se enfrenta nada menos que ante Cruzeiro, en una primera presentación que no fue del todo positiva.

A partir de sanciones y algunas lesiones, el local tuvo que presentar una formación con muchas variantes. El mayor inconveniente se centraba en el ataque, ya que River carecía de un delantero de área, ante las ausencias de Pratto, Borré y Scocco. Cuando el equipo avanzaba, lo hacía bien por los costados; pero cuando lanzaba la pelota hacia el medio, los centrales brasileños prevalecían con facilidad.

River se adelantó en el campo y se fue adueñando del control del juego. Los volantes tenían mucha movilidad, recuperaban la pelota rápidamente y la manejaban con criterio. La chance más clara para River llegó por intermedio de Suárez, quien cabeceó un envío de Angileri y el arquero Fábio respondió muy bien. En el rebote, Ignacio Fernández la tiró por arriba.

Cruzeiro también padecía la falta de Fred y Rodriguinho, sus delanteros más peligrosos, y por eso no tenía el peso suficiente para poder exigir a Armani.

La lesión de Pinola provocó desconcierto en River. Martínez Quarta pasó jugar de segundo marcador central y Rojas ocupó el lugar del ex Rosario Central. En ese momento, Cruzeiro se animó un poco más, se apoderó de la pelota y salió del asedio al cual lo había sometido River. Sin embargo, el que volvió a estar cerca de desnivelar en el final del primer tiempo fue el local, con un cabezazo de Rojas en donde la pelota se fue apenas arriba.

River salió con la misma decisión a jugar la segunda etapa, y se paró desde el inicio en campo rival. Si bien el local controlaba la pelota, no tenía precisión en los últimos metros. Cruzeiro necesitaba reaccionar, y el técnico hizo modificaciones que le dieron resultado. Cabral y David fueron importantes en la zona media, y le imprimieron dinámica y velocidad al equipo.

David fue clave para desbordar por la izquierda y generar peligro por el lado de Montiel. Pero como Cruzeiro no tenía a nadie que llegara por el centro para poder conectar, las acciones se diluían.

El público de River estalló cuando Gallardo decidió el ingreso de Pratto. En la única jugada que se pudo liberar de Dedé, el goleador casi convierte con un cabezazo que se fue junto al palo. Los brasileños respondieron con una subida de Egídio, quien definió por arriba del arco.

La euforia llegó en el descuento cuando el árbitro cobró un penal para River a través del VAR. Pero el gol no llegó porque Suárez remató muy arriba.

0 RIVER: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; E. Palacios, I. Fernández, E. Pérez, De la Cruz; J. Alvarez, M. Suárez. DT: M. Gallardo.

0 CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo, Egidio; Henrique, L. Romero, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha. DT: L. Menezes.

Estadio: River Plate. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Cambios: 32m R. Rojas por Pinola (R); 46m A. Cabral por Robinho (C), 60m Pratto por J. Alvarez (R), 61m David por Thiago Neves (C), 70m C. Ferreira por De la Cruz (R), 76m Jádson por L. Romero (C).



Incidencia: 98m M. Suárez (R) erró un penal.