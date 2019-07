La Cámara Federal confirmó que deben adoptarse medidas para mejorar las condiciones en la Alcaidía de los tribunales federales de Comodoro Py, a raíz de la superpoblación carcelaria en el lugar. El fallo ratificó lo resuelto hace pocos días por el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso que, al ser una unidad de traslado y no de pernocte, los detenidos no permanezcan allí más de 24 horas. El magistrado había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por la Defensoría General de la Nación, que constató la situación de superpoblación al realizar una inspección en el lugar. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ratificaron su decisión: "Nos vemos persuadidos -no habiendo explicitado los recurrentes motivos bastantes para modificar el plazo fijado por el juez- a homologar la decisión". Rafecas estableció un plazo de 15 días para llevar a cabo las medidas y descomprimir la situación de superpoblación. La resolución de la Cámara se produjo a raíz de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) había apelado.