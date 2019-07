Desde Santa Fe

Ya no es un sólo un sector del Partido Socialista el que resolvió no votar la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey por ser "una expresión más de la derecha conservadora". Ayer, la diputada Alicia Gutiérrez, una de las fundadoras de la Alianza Santafesina en 1995 y luego del Frente Progresista, anunció que su partido Solidaridad e Igualdad (SI) tampoco apoyará a los candidatos de Consenso 19 y no descartó que otros espacios aliados al PS y organizaciones sociales se pronuncien en el mismo sentido en los próximos días. "Nos los votamos porque no representan las ideas ni las propuestas de la centro izquierda", dijo la legisladora.

La fuga de votos arrancó cuando el jefe del interbloque del Frente Progresista y ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, dijo que el apoyo a Lavagna era una movida de Miguel Lifschitz que se desplomó cuando se enteraron por "los diarios" que el candidato a vice era Urtubey. Ayer, el gobernador llamó "díscolo" a Di Pollina como si su actitud fuera individual (ver aparte), cuando éste ya dijo que era un pronunciamiento "colectivo". "Es una decisión tomada por unanimidad en un plenario del sector que integro, donde está la orgánica del MNR, los docentes y decanos de la UNR, los barrios que militan en nuestros sector, y los compañeros del interior. Hablo en representación de todos ellos", dijo el legislador. Y anunció que otros espacios del Frente Progresista se pronunciarían de la misma manera.

Y así fue. Ayer, por la emisora LT9, la diputada Gutiérrez reveló que el partido SI tampoco apoyará a Lavagna-Urtubey porque "no representan las ideas ni las propuestas de la centro izquierda".

Gutiérrez coincidió con Di Pollina que el país "está en una encrucijada", que "el límite es Macri" porque otros cuatro años de neoliberalismo pueden tener consecuencias impredecibles en la Argentina. "En su momento, nosotros planteamos la necesidad de hacer una interna de la oposición en su conjunto para que la fórmula ganadora enfrentara a Macri, a quien debemos derrotar porque representa las políticas neoliberales" que atacan "a los trabajadores", "a los sectores medios" y a los "excluidos". "Macri le ha quitado a los trabajadores y al pueblo en general y a la clase media derechos que eran irrenunciables a través de generaciones". "Tenemos que derrotarlo porque no queremos cuatro años más de Macri", apuntó.

Acerca de la estrategia política, Gutiérrez dijo que a diferencia del Partido Socialista, "el SI nunca votó en blanco". "En la segunda vuelta de 2015, votamos" al candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Y ahora definirá su posición después de las primarias del 11 de agosto. "Veremos cuáles son las fórmulas que llegan a las elecciones generales" del 27 de octubre.