Desde Córdoba, Mauricio Macri se encargó de violar la veda electoral. Como Presidente tiene prohibido realizar inauguraciones, lanzar planes o programas o encabezar actos de gobierno que apunten a la "captación del sufragio". Sin embargo, la legislación no pareció importarle al dar su discurso en la recorrida que realizó por la ruta nacional 19, en Arroyito. "Les pido a todos que vayan a votar en las PASO, que es importante empezar a mandar el mensaje desde ahí, que los argentinos no volvemos atrás, que los argentinos vamos al futuro, despejada esa incertidumbre eso va a acelerar la recuperación de la Argentina y el crecimiento", afirmó Macri antes de juntarse a cenar con el gobernador peronista Juan Schiaretti.

Como parte de la estrategia para mejorar la diferencia en Córdoba que le puede sacar al Frente de Todos, Macri estuvo acompañado por el intendente de Arroyito, Mauricio Cravero, y el actual precandidato a diputado y ex candidato a gobernador Mario Negri, que perdió de lejos la elección provincial.

El escenario no fue elegido por casualidad: pese a los informes negativos sobre la inversión en rutas, el oficialismo busca asociar su gestión a las obras públicas de vialidad. Macri, de hecho, apareció con maquinaria pesada de fondo y rodeado de obreros. Sostuvo que esas obras son para "dejar atrás una historia de frustraciones y décadas de promesas que nunca se cumplían". Aseguró que la ruta en autovía que se está construyendo significa "más trabajo para los cordobeses y más posibilidades que van a surgir para todos los argentinos a partir de estar mejor conectados y de tener mejor seguridad para viajar".

"Estas son parte de las bases que necesitamos para crecer y para ir por más, por un proyecto de crecimiento de 20 años ininterrumpidos, conectados al mundo como nunca antes, sobre todo ahora a partir del acuerdo Unión Europea- Mercosur", insistió Macri.

La estrategia electoral anclada en la obra pública y los dichos de Macri colisionan con el artículo 64 quáter del Código Electoral, que fue invocado por la entonces oposición en distintas denuncias contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Queda prohibido durante los veinticinco días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten", establece la normativa.

En el equipo de campaña de Macri resaltan la importancia de Córdoba para el espacio. Por eso Macri hará allí uno de sus cierres de campaña. Ayer volvió a recibir la cortesía del gobernador Schiaretti, quien por más que no apoya a ninguno de los candidatos nacionales, mostró una especial deferencia por el actual presidente.

Cuando el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en Córdoba, se reunió con Schiaretti pero no compartieron un agasajo como el de anoche. Fernández tiene pensado regresar a la provincia la semana que viene, aunque todavía no tiene confirmada su agenda. Se especula con que podría visitar distritos donde el macrismo tiene mejores números, como Río Cuarto, Bell Ville y Marcos Juárez. Cualquiera sea el lugar que visite, lo hará seguramente acompañado del cordobés Carlos Caserio, quien viene sosteniendo la campaña a nivel local. "El peronismo cordobés va a votar la boleta corta, pero también a Fernández", dijo ayer el titular del bloque de senadores peronistas. "Hoy hables con quien hables en Córdoba te va a decir que está mal con este gobierno, esta vez la realidad es otra y el peronismo va a hacer una buena elección en la provincia. Alberto no provoca irritación y Cristina está más tranqui, no es la misma que en 2015”, insistió Caserio.

"No me imagino una Argentina sin Córdoba, es una provincia enorme, rica en cultura, rica en historia, rica socialmente, rica en producción", sostuvo Fernández en su último paso por la provincia, acompañado por Sergio Massa.