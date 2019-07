HBO está fomentando los rumores de que Los Soprano podría volver para una nueva temporada. Considerando que el creador David Chase está revisitando el mundo de la serie clásica en la precuela The Many Saints of Newark –protagonizada por Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini-, el Presidente de Programación de HBO, Casey Bloys, fue interrogado sobre si puede existir una expansión de ese film hacia una serie. Para excitación de los fans, se negó a cerrarle la puerta a la idea.

Me la paso diciendo “Nunca digas nunca”, le dijo Bloys al sitio Deadline. “No hay planes, no hay discusiones sobre ello, pero Michael es un actor realmente bueno. Lo tuvimos en The Deuce. En ese momento no hay nada sobre la mesa, pero estoy abierto a la posibilidad”.

Alessandro Nivola será el protagonista de la película, encarnando a Richard “Dickie” Moltisanti. Aunque el personaje nunca apareció en Los Soprano –ni siquiera a través de un flashback-, Dickie estuvo siempre presente en la historia. Era el primo de Carmella Soprano, y fue asesinado cuando su hijo Christopher Moltisanti era aún un niño.

La temprana muerte de Dickie era la razón por la que Tony Soprano (Gandolfini) tenía sentimientos paternales hacia Christopher, y un episodio entero fue dedicado a la venganza por la muerte de su padre.

Ray Liotta, Jon Bernthal y Vera Farmiga también componen el elenco; se espera que Farmiga esté a cargo de una versión joven de la madre de Tony, Livia. El director de la precuela es Alan Taylor, quien también dirigió nueve episodios de Los Soprano para HBO, además del piloto de Mad Men y el impactante episodio de la séptima temporada de Game of Thrones “Beyond the Wall”.

Los Soprano fue, sin duda, el programa que puso a HBO en el mapa: al terminar en 2007, la serie totalizó 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro.